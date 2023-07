Lumezzane, arrivati due rinforzi a centrocampo

Non si ferma il mercato del Lumezzane. Nei giorni scorsi, infatti, la società neo promossa in Serie C, ha rinforzato il centrocampo piazzando due colpi di assoluto spessore per la categoria. Si tratta di Marco Moscato proveniente dal Südtirol e Anthony Taugordeau dalla Turris Calcio. Entrambi i giocatori sono arrivati al Lume a titolo definitivo e da subito si sono messi a disposizione del tecnico Arnaldo Franzini.

Di seguito la presentazione dei giocatori e le loro prime parole in rossoblù.

MARCO MOSCATO

Nato a Livorno l’1 novembre 1992, Moscati cresce nel settore giovanile della squadra della sua città, con la maglia della quale esordisce in serie B il 30 maggio 2012. Nei tre anni successivi si distingue nel Perugia, in Lega Pro, prima di tornare da protagonista al Livorno, dove disputa due stagioni nella seconda serie nazionale. Sempre in serie B, Moscati gioca nell’Entella (2016-2017), nel Novara (2017-2018), di nuovo nel Perugia (2018-2019), nel Trapani (2019-2020). Dopo un altro anno al Perugia, in serie C, passa al Südtirol, società con la quale conquista al primo anno la promozione in serie B. Ad oggi, tra serie B e C, Moscati ha disputato 354 partite ufficiali, realizzando 29 reti.

Queste le prime dichiarazioni di Marco Moscati dopo la firma: “Ho avuto un impatto molto positivo con l’ambiente, sia con mister Franzini e lo staff che con i ragazzi. Si vede subito che il gruppo è affiatato, che c’è un ambiente familiare e un clima positivo. Non vedo l’ora di cominciare la stagione e fare il massimo per dare il mio contributo”.

ANTHONY TAUGORDEAU

Taugordeau è nato a Marsiglia il 3 giugno 1989 ed è cittadino francese. La sua carriera nel calcio professionistico si è tuttavia svolta interamente in territorio italiano. Approda infatti nel nostro Paese per il campionato 2008/2009, tesserato dal Pisa, con il quale fa il suo esordio in serie B. Quindi passa al Carpi in serie D, dive disputa una stagione da protagonista, guadagnandosi la chiamata dell’Albinoleffe in serie B: in terra orobica rimane cinque stagioni (salvo una parentesi semestrale al Prato). Quindi Santarcangelo, in Lega Pro, Piacenza (serie D e Lega Pro), Trapani (dove ha vinto il campionato di serie C e poi disputato la B); sempre in B ha quindi giocato a Venezia e Vicenza, proma di approdare alla Turris, in serie C, da dove ora approda a Lumezzane. Tra serie B e C e D, Taugordeau ha disputato 381 incontri ufficiali, con 51 reti all’attivo.

Queste le prime dichiarazioni di Anthony Taugordeau: “Sono molto felice di essere arrivato in questa società seria ed ambiziosa, che punta a crescere con i tempi giusti. Dopo un’annata difficile a livello personale avevo bisogno di fiducia nei miei confronti per far vedere di nuovo il giocatore che sono. La chiamata del Lumezzane è arrivata al momento giusto! Ringrazio lo staff tecnico e dirigenziale per la fiducia che hanno voluto accordarmi e che cercherò di ripagare con il massimo impegno”.