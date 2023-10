Lumezzane, Franzini confermato sulla panchina rossoblù

Un solo punto nelle ultime cinque giornate e quattro sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro l’Atalanta Under 23, per il Lumezzane che sta vivendo un momento complicato. A dare certezze ci ha pensato però il presidente Andrea Caracciolo che attraverso un comunicato ha voluto smentire qualsiasi voce di un possibile cambio alla guida tecnica confermando, quindi, il tecnico Arnaldo Franzini che in due stagioni ha guidato i rossoblù dall’Eccellenza alla Serie C.

Questa la nota del club valgobbino:

“Sollecitata mezzo stampa a dichiarazioni ufficiali, F.C. Lumezzane precisa che non c’è…nulla da dichiarare. La società – si legge nel comunicato – è attenta, vigile nel monitorare quotidianamente la situazione tecnica e umana, così come il morale della Prima Squadra maschile e dello staff, un gruppo portatore di valori sani e importanti, unito nel raggiungere gli obiettivi. F.C. Lumezzane intende operare al meglio per risolvere tutte le criticità che nel corso di un campionato lungo e combattuto come quello della Serie C possono presentarsi. La conduzione tecnica è affidata ad Arnaldo Franzini, uomo e professionista di valore, protagonista nel suo ruolo di primo allenatore di una doppia promozione dall’Eccellenza alla Terza Serie nazionale, rispettando con puntualità gli obiettivi prefissati e condivisi con la società stessa, parte di un progetto di crescita che si è da sempre immaginato graduale. Nei momenti difficili, servono a maggior ragione spirito di corpo, serenità e compattezza, elementi indispensabili per raggiungere traguardi significativi e regalare soddisfazioni all’intero universo rossoblù”.