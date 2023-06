Lumezzane, Michelangelo Vitali è il nuovo Direttore Generale del club

Presso il Laboratorio Lanzani di Brescia, il Lumezzane ha presentato ufficialmente il nuovo Direttore Generale della società. Si tratta di Michelangelo Vitali, giovane classe 1989. Vitali, che ieri festeggiava anche il compleanno, è laureato in legge con un master in diritto in diritto sportivo e negli ultimi dieci anni ha lavorato nell’area di segreteria sportiva e generale, ma grazie al suo percorso di studio ha fornito consulenze anche ad alcune società come Inter, Chievo Verona, Campobasso e Pro Vercelli. Vitali ha poi ricoperto il ruolo di segretario generale a Como per tre stagioni, contribuendo il secondo anno alla vittoria del campionato di Serie C. La scorsa stagione, infine, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale al Novara, in Serie C, mentre conseguiva, tra l’altro, l’abilitazione come Direttore Sportivo a Coverciano.

Queste le dichiarazioni dei presenti alla conferenza stampa:

Andrea Caracciolo (Presidente): “Sono felice di presentare Michelangelo perché è un professionista con molta esperienza. Aveva anche offerte dalla massima serie, ma ha scelto di aiutare il Lumezzane e ci fa molto piacere. Siamo sicuri che potrà darci una grossa mano grazie all’esperienza maturata in realtà importanti”.

Vincenzo Picchi (Presidente emerito): “Dal 14 settembre 2018 siamo riusciti a tracciare un bel percorso quando il Signor Lodovico Camozzi mi chiese di ricoprire il ruolo di Presidente. Ho sempre detto che non contava arrivare presto, ma arrivare bene. Abbiamo lavorato molto costruendo base importanti dando priorità all’organizzazione perché le società funzionano quando la macchina amministrativa si muove in maniera compatta e con qualità. Vitali è una figura indispensabile per il percorso che vogliamo seguire, una figura che ci mancava e che porterà le competenze necessarie per affrontare un campionato tosto come la Serie C”.

Carlo Maria Zerminiani (Direttore Sportivo): “Abbiamo già avuto modo di conoscerci, è un ragazzo molto preparato e in gamba. È un piacere poter lavorare con Michelangelo. Io, lui e il Presidente andremo a costituire una squadra che si muoverà in sintonia per confermare il Lumezzane nella categoria e toglierci quante più soddisfazioni possibili”.

Michelangelo Vitali (Direttore Generale): “Ci tengo a ringraziare Lodovico Camozzi, tutti i soci del Lumezzane, Andrea Caracciolo e Vincenzo Picchi. Sono molto felice di essere approdato al Lumezzane. Avevo ricevuto anche altre offerte, ma volevo fortemente una realtà che trasmettesse solidità, serietà, voglia di far bene, e che mi consentisse di crescere: il Lumezzane rappresenta tutto questo. I primi giorni di ambientamento mi hanno trasmesso l’idea di una società organizzata, abitata da professionalità di alto livello, efficiente. In questi giorni ho notato che la forza sta nel fatto che le decisioni vengono prese da poche persone e in maniera rapida. In altre società ho visto spesso influenze esterne che poi portavano a conseguenza negative, mentre qui la proprietà sceglie le persone affinché si occupino di determinati aspetti e che possono decidere in quell’ambito. Credo di poter dare il mio contributo, considerato che conosco la categoria, le sue problematiche e le sue opportunità: sono al servizio di un club che vuole fare bene, convinto che si possa migliorare ulteriormente. Il peso politico, così come il budget, non sono necessariamente determinanti. Ho vinto un campionato a Como con il budget che era il sesto del girone A e non c’era un forte peso politico. A Como abbiamo vinto con la competenza e la serietà. Conosco bene l’ambiente Lega Pro, ho un buon rapporto con tutti e penso che si vinca in altro modo. Non ultimo il traguardo della Feralpisalò, una società seria che ha lavorato bene e vinto con pieno merito facendo anche un minutaggio importante con i giovani. È un esempio virtuoso che può essere seguito come anche il Südtirol la stagione precedente”.