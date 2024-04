Il Lumezzane centra i playoff: vittoria sui campioni del Mantova. Gol e highlights

Il Lumezzane centra i playoff vincendo una partita folle contro il Mantova neo campione del girone A di Serie C. Dopo un primo tempi chiuso in equilibrio sull’1-1, nella ripresa è salito in cattedra Iori, autore di una tripletta in nemmeno quindici minuti.

La partita

Il Lumezzane affronta il Mantova campione del girone A di Serie C con un inedito tridente composto da Spini, Iori e Cannavò, schierato dal tecnico Franzini nel consueto modulo 4-3-3.

I rossoblù iniziano bene e già al 6' minuto Cannavò si rende pericoloso quando sfugge sulla fascia e viene atterrato in area, ma l'arbitro non concede il rigore. Dieci minuti più tardi, Iori sfrutta un errore difensivo degli ospiti ma il portiere Sonzogni respinge il suo tentativo. Tuttavia, al 22' arriva la sfortuna per il Lumezzane: un errore in fase di disimpegno permette al Mantova di lanciare un contropiede, che si conclude con un cross deviato che sorprende il portiere Filigheddu. Il Mantova va così in vantaggio per 1-0.

Il Lumezzane non si scoraggia e reagisce con determinazione: al 37' Pogliano pareggia i conti, sfruttando un pallone respinto dal portiere avversario dopo un tiro di Moscati. Le squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa, Mattia Iori diventa protagonista assoluto segnando una tripletta fenomenale tra il 51' e il 64', portando il Lumezzane sul 4-1 e facendo esplodere di gioia i tifosi presenti al Saleri. Il Mantova non si arrende e al 72’ dimezza lo svantaggio con Bragantini, segnando il 4-2. Al 34', i neo campioni segnano nuovamente riaprendo la partita con Bani.

Negli ultimi minuti, il Mantova preme per il pareggio e sfiora più volte la rete, ma il palo aiuta la formazione di mister Franzini.

Dopo sei minuti di recupero, il direttore di gara pone fine alla contesa e il Lumezzane può festeggiare la qualificazione matematica ai playoff.

Gli highlights

A breve

Il tabellino

LUMEZZANE - MANTOVA 4-3

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pogliano (86’ Pisano), Dalmazzi, Regazzetti (90’ Righetti); Calì, Taugourdeau, Ilari; Spini, Iori (75’ Poledri), Cannavò (75’ Capelli). A disposizione: Rizzo, Troiani, Basso Ricci, Galabinov, Pesce, Parodi, Scremin, Tortelli. Allenatore: Franzini.

MANTOVA (4-2-3-1): Sonzogni; Brignani, De Maio, Bani, Celesia (64’ Panizzi); Wieser (82’ Giacomelli), Muroni (64’ Fedel); Trimboli, Bombagi (82’ Monachello), Bragantini; Galuppini (82’ Debenedetti). A disposizione: Festa, Redolfi, Fiori, Cavalli, Napoli, Argint. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Gasperotti di Rovereto.

RETI: 37’ Pogliano, 51’ 60’ 64’ Iori - 22’ aut. Pogliano, 72’ Bragantini, 79’ Bani.

AMMONITI: Pogliano, Calì, Dalmazzi, Spini.

ESPULSI: Lischetti e Patuzzi (dalla panchina).

NOTE: Recupero: 1’-6’.