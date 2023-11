Lumezzane-Legnago, i convocati e le parole pre partita del mister Arnaldo Franzini

Conquistato il passaggio agli ottavi di Coppa Italia, questo pomeriggio alle 16:15 il Lumezzane ospiterà allo stadio “Tullio Saleri” il Legnago, incontro valido per la 13ª giornata di campionato di Serie C.

Sarà la terza sfida contro i biancoblù, la prima tra i professionisti. Il primo incontro è stato in Coppa Italia nella passata stagione, quando nei preliminare il Legnago eliminò il Lumezzane ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari con doppietta di Sambou per i veneti ed acuti di Spini ed Alessandro per i rossoblù. A fine stagione poi la nuova sfida, ancora a Legnago, tra le due squadre impegnate nella poule scudetto ed inserite entrambe nel girone 1. Ad ottenere i tre punti, decisivi ai fini del passaggio del turno, fu il Lumezzane che espugnò 3-1 il campo veronese grazie alle marcature di Mauri, Forte e Sperti.

Queste le parole del tecnico rossoblù Arnaldo Franzini in vista della sfida:

“Quella contro il Legnago è per noi una gara-spareggio, affrontiamo una nostra diretta concorrente per la salvezza che come noi nell’ultima giornata è tornata a fare punti mettendo fine ad una serie di sconfitte. I tre punti conquistati contro la Pro Patria e la partita di Coppa Italia vinta contro l’Arzignano devono essere per noi un ulteriore spinta a fare bene, a proseguire sulla strada intrapresa per ritrovare quella continuità di risultati che ad ottobre avevamo un po’ perso. Ci aspetta una sfida tosta, il Legnago ha buone individualità e un’identità ben precisa, già nella passata stagione nelle due sfide tra Coppa Italia e playoff scudetto si sono viste partite combattute e non mi aspetto niente di meno domani. Come sempre, senza smania di fare risultato subito, dovremo essere bravi a colpire al momento giusto sfruttando le occasioni che creeremo, restando uniti e sempre concentrati”.

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini per la partita contro il Legnago:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Dalmazzi, Deratti, Parodi, Pisano, Pogliano, Regazzetti, Righetti, Scremin, Troiani.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.