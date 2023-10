Lumezzane sconfitto al “Saleri” dalla Giana Erminio

Pesante battuta d’arresto per il Lumezzane, sconfitto 3-1 dalla Giana Erminio tra le mura amiche del “Tullio Saleri”.

Avvio di gara positivo del Lumezzane che sempre poter dominare la partita, ma alla prima occasione la Giana Erminio passa in vantaggio: cross sul secondo palo di Lamesta e colpo di testa vincente di Barzotti in anticipo su Pisano. I rossoblù accusano il colpo e dopo tre minuti subiscono anche il secondo gol. A segnare il raddoppio è il bresciano Andrea Franzoni. L’ex Desenzano calcia dal limite dell’area e complice una deviazione batte Galeotti festeggiando la sua prima rete tra i professionisti.

Mister Franzini capisce il momento di difficoltà e già alla mezz’ora effettua due cambi inserendo Poledri per Dalmazzi e Spini per Malotti, ma la sostanza non cambia e le due squadre vanno al riposo sul 2-0.

Nel secondo tempo i rossoblù provano a scuotersi, ma è sempre la Giana Erminio a render pericolosa sfiorando il terzo gol con Fall. È questione di minuti perché al 73’ il 3-0 si concretizza: il neo entrato Fumagalli conquista palla e va al tiro. Pisaano è sulla traiettoria e la palla subisce una deviazione che mette fuori causa Galeotti.

A due minuti dallo scadere Pisano realizza il gol della bandiera trovando la giusta incornata su angolo di Spini.

I rossoblù restano fermi a quota dieci punti raggiunti in classifica proprio dagli avversari di giornata.

Il Lumezzane tornerà a giocare nel turno infrasettimanale, in programma martedì 24 ottobre alle 18:30, in trasferta contro l’Arzignano Valchiampo.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - GIANA ERMINIO 1-3 LUMEZZANE: Galeotti, Pisano, Pogliano, Dalmazzi (31′ Poledri), Regazzetti, Moscati, Pesce, Malotti (31’ Spini), Righetti (31’ Deratti), Cannavò (46’ Kolaj), Capelli (46’ Basso Ricci). A disposizione: Filigheddu, Greco, Taugourdeau, Troiani, Calì, Gerbi, Ilari, Parodi, Scremin. Allenatore: Franzini.

GIANA ERMINIO: Zacchi, Caferri, Ferrante (84’ Piazza), Minotti, Groppelli, Franzoni, Marotta (77’ Pinto), Messaggi (67’ Ballabio), Lamesta, Barzotti (67’ Tommaso Fumagalli), Fall (77’ Verde). A disposizione: Pirola, Giulio Fumagalli, Boafo, Perna, Colombara, Corno. Allenatore:

ARBITRO: Totaro di Lecce.

ASSISTENTI:

RETI: 88’ Pisano - 18′ Barzotti, 21′ Franzoni, 73’ Fumagalli.

AMMONITI: Malotti, Pisano, Regazzetti, Moscati - Lamesta, Pinto, Minotti, Tommaso Fumagalli.

NOTE: angoli: 3-2; recupero: 3’-4’.