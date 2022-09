Franciacorta, derby e primo posto sono tuoi

Domenica 18 settembre è andato in scena il primo derby bresciano della stagione di Serie D. Ad affrontarsi il Lumezzane di mister Franzini contro il Franciacorta di mister Sgrò. Ad avere la meglio, però, sono i franciacortini che sbancano il “Tullio Saleri” grazia a un gol nella ripresa siglato da Riva che vale la vittoria e anche il primo posto a pari punti della Casatese.

Una partita molto equilibrata anche se con poche occasioni da gol nei primi quarantacinque minuti di gioco. La partita si accende nella ripresa con il Franciacorta più deciso a cercare la via del gol che arriva al 71’ dopo tanta insistenza. Su azione d’angolo Riva ha la meglio sullo pallone in area e riesce a superare Filigheddu sul primo palo. Il Lumezzane prova a reagire, ma nel finale di partita Calì viene espulsione a seguito di un parapiglia nato per un contatto al limite dell’area non fischiato dall’arbitro. In superiorità numerica il Franciacorta si limita a gestire la partita fino al triplice fischio m’intendo il parziale invariato a suo favore.

Mercoledì 28 settembre il Lumezzane sarà ospite del Chievo Sona, mentre il Franciacorta attenderà la Folgore Caratese ad Adro.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE-FRANCIACORTA 0-1

FC LUMEZZANE: Filigheddu, Regazzetti, Troiani, Pogliano, Parodi (74’ Rigo), Calì, Pesce (58’ Tognoni), Antonelli (64’ Parravicini), Spini (58’ Squarzoni), Mauri (74’ Forte), Alessandro. A disposizione: Pisoni, Tomas, Tortelli, Sperti. Allenatore: Franzini.

FRANCIACORTA: Plechero, Riva, Moraschi (84’ Piccinni), Bini, Scaglia (80’ De Stefano), Muhic (80’ Bertoni), Ravasi (46’ Dell’Agnello), Bruccini, Bertazzoli, Boschetti, Invernizzi. A disposizione: Rovelli, Berna, Archetti, Orlandi, Marella. Allenatore: Sgrò.

ARBITRO: Li Vigni di Palermo.

ASSISTENTI: Bennici di Agrigento; Minutoli di Messina.

MARCATORI: 71’ Riva.

AMMONITI: Antonelli, Pogliano - Muhic, Bertazzoli, Boschetti, Bruccini, Riva, Bertoni.

ESPULSO: Calì.

Fonte immagine: FC Lumezzane.