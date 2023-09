Serie C, vittoria del Lumezzane sul Fiorenzuola

Voleva una prova di carattere mister Franzini e così è stato. Al termine di un’ottima prestazione il Lumezzane ha battuto il Fiorenzuola con il punteggio di 2-0 davanti al pubblico amico dello stadio “Tullio Saleri”.

Ampio turnover tra i rossoblù che schiera tra i titolari Dalmazzi e Malotti e Cannavò all’esordio dal primo minuto.

Nel primo tempo la partita è molto equilibrata e le emozioni sono poche. Per assistere alla prima occasione occorre attendere il 34’ quando Cannavò impegna Scorzi con un potente destro dal limite dell’area. Il Lume accende i motori e quattro minuti più tardi sfiora il gol con Ilari che di prima intenzione calcia in porta mancando di un soffio lo specchio. Il gol è nell’aria e arriva al minuto 40: Cannavò viene atterrato in area e si procura un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Malotti che trasforma portando in vantaggio il Lume.

Nella ripresa la formazione ospite entra in campo decisa a rimontare lo svantaggio, ma al minuto 60 sono ancora i rossoblù a trovare la via del gol: Moscati crossa al centro da destra, sul pallone arriva Stronati che nel tentativo di respingere fa autogol. Il raddoppio smorza l’euforia del Fiorenzuola mentre il Lumezzane gioca con più disinvoltura sfiorando anche il gol in un paio di occasioni in contropiede. L’ultima occasione della partita arriva nel finale ed è a firma del Fiorenzuola che va vicino ad accorciare le distanze con Ceravolo, ma Galeotti chiude la porta.

Vittoria importante del Lumezzane che si riscatta immediatamente dopo l’amata sconfitta di Vicenza e sale a quota sei punti in classifica.

I rossoblù torneranno in campo domenica 24 settembre per affrontare in trasferta l’Alessandria, penultima in classifica e reduce dalla sconfitta di misura contro l’Arzignano.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - FIORENZUOLA 2-0

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti, Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Pesce, Ilari (73’ Poledri); Malotti (73’ Spini), Gerbi (85’ Pisano), Cannavò (67’ Capelli). A disposizione: Filigheddu, Greco, Troiani, Filippini, Basso Ricci, Parodi, Kolaj. Allenatore: Franzini.

FIORENZUOLA (4-4-2): Sorzi; Silvestro (87’ Seck), Potop, Bondioli, Gentile; Di Gesù (61’ Ceravolo), Stronati (73’ Musatti), Di Quinzio, Gonzi (61’ Omoregbe); Oneto (46’ Morello), Alberti. A disposizione: Guadagno, Roteglia, Nelli, Seck, Coghetto, Sussi, Oddi, Nava, Kenzin, Beretta, Anelli. Allenatore: Bonatti.

ARBITRO: Longo di Cuneo.

RETI: 41’ rig. Malotti, 60’ aut. Stronati.

AMMONITI: Malotti - Stronati, Di Quinzio, Bondioli.

NOTE: Angoli: 4-7. Recupero: 2’-5’.