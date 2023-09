Lumezzane-Fiorenzuola, i convocati e le dichiarazioni di mister Franzini

Turno infrasettimanale per il Lumezzane che questa sera, mercoledì 20 settembre alle 20:30, ospiterà il Fiorenzuola allo stadio “Tullio Saleri” nell la sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. C’è voglia di riscatto in casa rossoblù dopo la sconfitta subita negli ultimi minuti contro il Vicenza e l’occasione è presto servita contro il Fiorenzuola, reduce daaaa e avversaria diretta per l’obiettivo salvezza. Tra i convocati torna l’attaccante Kolaj, mentre alla lista dei già indisponibili Calì, Deratti e Scremin si aggiunge anche Taugourdeau.

Alla vigilia della partita ha parlato il tecnico del Lumezzane, Arnaldo Franzini. Queste le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “C’è rabbia per il risultato della partita contro il Vicenza perché avremmo meritato qualcosa in più. La sconfitta però ci deve dare quella determinazione per fare meglio. Sarà una partita importante, ma diversa, più veloce e con tante occasioni. Il Fiorenzuola è una squadra esperta che conosce la categoria e dobbiamo assolutamente centrarla dal punto di vista dell’approccio. La squadra sta migliorando, serve ancora tempo e dobbiamo continuare su questa strada”.

Questi, invece, i giocatori convocati dal tecnico rossoblù:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco; Difensori: Pogliano, Dalmazzi, Parodi, Pisano, Righetti, Regazzetti, Troiani, Filippini; Centrocampisti: Pesce, Poledri, Moscati, Ilari; Attaccanti: Capelli, Gerbi, Kolaj, Spini, Malotti, Cannavò, Basso Ricci.