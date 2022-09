Vittoria all’esordio in C per il Lumezzane Femminile

Ottimo esordio in Serie C per il Lumezzane Femminile che vince per 5 a 2 contro il Venezia Calcio 1985. La formazione rossoblù parte subito con il piede giusto senza alcun timore e al primo minuto sono già pericolose con Picchi anticipata di un soffio dal portiere avversario. Passano soltanto cinque minuti e il Lumezzane è in vantaggio: azione sulla sinistra di Muraro e palla al centro per Valesi che non sbaglia e gonfia la rete. Dopo tre minuti arriva anche il raddoppio: angolo calciato da Scarpellini e incornata vincente di Velati. La parte vive una fase di equilibrio fino alle mezz’ora quando le rossoblù tornano a macinare gioco sfiorando il terzo gol con Velati, ma Paccagnella respinge due volte. Il terzo gol arriva comunque poco più tardi con Picchi che è più veloce delle avversarie e risolve una mischia in area. Alla prima occasione della partita le ospiti trovano il gol: punizione laterale e Tasso sorprende la retroguardia rossoblù accorciando le distanze.

A inizio ripresa il Venezia trova subito il secondo gol al termine di un batti e ribatti in area che premia la squadra ospite in gol con Baldan. Il Lumezzane non resta a guardare e al 53’ si porta nuovamente a due lunghezze di vantaggio: Picchi verticalizza per Asperti che si presenta sola davanti al portiere e non sbaglia. Il Lumezzane resta in possesso del gioco senza commettere altre disattenzioni e a tre minuti dal termine chiude definitivamente i conti: Redolfi per Picchi al limite dell’area e scarico per la più libera Freddi che si coordina alla perfezione s manda la palla sotto l’incrocio dei pali.

Il Lumezzane conquista i primi tre punti del campionato inaugurando al meglio il nuovo cammino in serie c.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE - VENEZIA CALCIO 1985 5-2

FC LUMEZZANE: Gritti, Belotti, Redolfi, Valesi (82’ Zappa), Valtulini, Lucchini, Muraro (75’ Forelli), Asperti (78’ Giudici), Picchi, Scarpellini (63’ Freddi), Velati (61’ Ronca). A disposizione: Cancarini, Brocchetti, Dolfini, Prederi. Allenatore: Mazza.

VENEZIA CALCIO 1985: Paccagnella, Gastaldini, Amidei, Malvestio, Longato (46’ Canciello), Baldassin, Tasso, Baldan (54’ Tosatto), Vivian, Conventi (84’ Boschiero), Centasso. A disposizione: Guizzonato, Paties, Roncato, Fusetti, Arcangeli, Scaroni. Allenatore: Murru.

ARBITRO: Rossini di Torino.

ASSISTENTI: Favalli di Lovere; Elghachi di Bergamo.

MARCATRICI: 6’ Valesi, 9’ Velati, 34’ Picchi, 53’ Asperti, 87’ Freddi – 37’ Tasso, 46’ Baldan.

AMMONITE: Valesi - Baldassin, Malvestio.

Fonte immagine: FC Lumezzane.