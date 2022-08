Lumezzane femminile: la Serie C è ufficiale

La lunga attesa del Lumezzane femminile è finita, ora la Serie C è realtà. In virtù della posizione in graduatoria di ripescaggio, la Federazione ha comunicato che la Società valgobbina parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Nonostante l’ufficialità della categoria sia arrivata da pochi giorni, il Lumezzane non è mai rimasto a guardare come dimostrato dal cambio di guida tecnica avvenuto un paio di settimane fa. Sulla panchina lumezzanese al posto di Giovanni Brusa, che resterà in Società con il ruolo di Direttore Tecnico, siederà l’ex allenatrice del Cortefranca Nicoletta Mazza. Proprio dalla Società franciacortina arrivano anche i primi rinforzi: Muraro, Scarpellini, Picchi, Belotti, Assoni, Freddi, Redolfi, Asperti, Sardi De Letto, Valesi, Lacchini e Velati.

Un vero e proprio esodo di massa dalla Franciacorta verso la Valgobbia reso possibile dalla bontà del progetto rossoblù, ma anche dalla difficoltà societaria che il Cortefranca sta affrontando. A completare la rosa del Lumezzane la riconferma delle giocatrici più importanti, ma come trapela da fonti vicine alla Società, nei prossimi giorni anche l’inserimento di altre pedine di esperienze per disputare un campionato di Serie C da protagoniste.

Chi non sarà presente ai primi allenamenti è Camilla Ronca, rientrata al Brescia dopo la stagione in prestito, ma che il Lumezzane proverà a riportare in rossoblù.

Fonte immagine: Lumezzane femminile.