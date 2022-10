Poker del Lumezzane femminile al Portogruaro

Non si ferma la marcia del Lumezzane femminile che centra la quarta vittoria in altrettante partita partite di campionato e si mantiene in vetta al campionato a pari punti del Meran Women. Il Lumezzane imposta il proprio gioco sin dalle prime battute e dopo un paio di occasioni non sfruttate passa in vantaggio al 23’ con Picchi su azione d’angolo. Il Lumezzane gioca in scioltezza e alla mezz’ora trova il raddoppio con Velati che riceve da Asperti e piazza la palla all’angolino con un pregevole tiro a giro. Nella ripresa le rossoblù scendono in campo decise a chiudere la partita, ma devono fare i conti con Fontana abilissima a deviare in angolo le conclusioni ravvicinate di Asperti e Picchi. Sul corner che ne deriva Picchi però non sbaglia e segna il terzo gol della partita. In campo c’è soltanto il Lumezzane che al 63 cala anche il poker: Belotti recupera palla e serve Asperti che da posizione centrale non sbaglia e spedisce la palla in rete. Il Portogruaro prova a reagire, ma le rossoblù occupano bene ogni spazio del campo e conducono la partita fino al triplice fischio senza correre alcun pericolo.

Domenica prossima il Lumezzane sarà impegnato in casa contro il Bologna, un banco di prova importante per la formazione rossoblù che si misurerà contro una squadra di maggior spessore.

IL TABELLINO

PORTOGRUARO - FC LUMEZZANE 0-4

PORTOGRUARO: Fontana, Minutello, Piovesan (54’ Gava V.), Durigon (58’ Roveretto), Volpatti, Chiarot (68’ Raicovi), Codarin, Spollero (46’ Gava C.), Matiz, Gashi (46’ Bigaran), Battaiotto. A disposizione: Papandrea, Di Lenardo, De Fazio, Nodale. Allenatore: Maggio.

FC LUMEZZANE: Ghitti, Brocchetti, Redolfi (52’ Dolfini), Freddi (77’ Sevsek), Belotti, Lacchini, Muraro, Asperti (70’ Ronca), Picchi, Scarpellini (62’ Zappa), Velati (46’ Valesi). A disposizione: Cancarini, Valtulini, Forelli, Prederi. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

RETI: 23′ Picchi, 30′ Velati, 49′ Picchi, 63′ Asperti.

AMMONITE: Durigon, Minutello - Dolfini, Ronca.

Fonte immagine: FC Lumezzane.