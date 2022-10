Prima sconfitta per il Lumezzane Femminile

Il Lumezzane femminile cade tra le mura amiche del “Tullio Saleri” di Lumezzane contro il Bologna con il risultato di 4 a 2. Le rossoblù lasciano così la testa della classifica al Meran Women e scendono al terzo posto sorpassate dallo stesso Bologna. Un risultato largo per quanto emerso in campo e anche per com’era iniziata la partita con il Lumezzane aggressivo già nelle prime battute di gioco. Accade però tutto nella ripresa con il vantaggio del Lumezzane al 54’ minuto: errore in fase di disimpegno difensivo del Bologna, Asperti recupera palla, s’invola verso la porta e supera Sassi. Passano dieci minuti e il Bologna trova il pareggio su calcio di rigore trasformato da Gelmetti. Il Lumezzane resta in partita, ma al 75’ il Bologna approfitta di un errore difensivo rossoblù e realizza il gol del sorpasso ancora con Gelmetti. Il Lumezzane accusa il colpo e a un minuto dal termine commette un nuovo fallo in area che l’arbitro fischia senza esitazione indica di il rigore. Dagli undici metri si presenta Gelmetti che realizza la sua personale tripletta. La doccia fredda arriva però un minuto più tardi quando il Bologna cala il poker con De Biase. In pieno recupero il Lumezzane ha un sussulto e accorcia le distanze con Giudici, brava a ribattere in rete l’incornata di Redolfi finita sulla traversa.

Le rossoblù torneranno in campo domenica 16 ottobre in trasferta contro la Jesina Femminile.

IL TABELLINO

LUMEZZANE-BOLOGNA 2-4

LUMEZZANE: Gritti, Belotti (82′ Zappa), Redolfi, Valesi (53′ Sevsek), Valtulini, Lacchini, Muraro, Asperti (71′ Ronca), Picchi (37′ Freddi), Scarpellini, Velati (89′ Giudici). A disposizione: Cancarini, Dolfini, Canobbio, Prederi. Allenatore: Mazza.

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Asamoah, Colombo, Antolini (88′ Simone), Gelmetti (95′ Rambaldi), Benozzo (50′ Sassi S.), De Biase, Bonacini (70′ Giuliani), Spallanzani (46′ Arcamone). A disposizione: Binini, Pacella, Filippini, Arcamone. Allenatore: Bragantini.

ARBITRO: Venturato di Bassano del Grappa.

RETI: 54′ Asperti (L), 65′, 75′, 89′ Gelmetti (B), 90′ De Biase (B), 92′ Giudici (L)

AMMONIZIONI: Belotti, Valtulini (L), Colombo (B).

Fonte immagine: FC Lumezzane.