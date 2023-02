Il Lumezzane blinda la difesa con Eros Pisano

Il Lumezzane ha rinforzato il reparto difensivo inserendo in rosa l’esperto difensore Eros Pisano anche per far fronte agli infortuni delle ultime settimane. Il giocatore ha già svolto gli allenamenti con i rossoblù e sarà a disposizione di mister Franzini già da domenica per la partita casalinga contro la Casatese. Cresciuto nel settore giovanile del Varese, società con cui ha raggiunta la Serie B, Pisano conta ben 385 tra i professionisti con le maglie di Palermo, Genoa, Verona condite dall’esperienza estera vissuta tra il 2017 e il 2019 con la maglia del Bristol City nella seconda divisione del calcio inglese. Nel gennaio del 2020 è tornato in Italia al Pisa, mentre la scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie C con la Feralpisalò.

Questo il comunicato del Club rossoblù:

“La società F.C. Lumezzane comunica di aver perfezionato in data odierna un accordo con il calciatore Eros Pisano, assicurandosi le prestazioni sportive dell’atleta fino al termine della stagione 2022/2023. Accogliendo in rosa Pisano, la società e tutto il mondo rossoblù gli porgono un caloroso benvenuto, augurandogli le migliori soddisfazioni per questa sua nuova avventura”.

Di seguito le prima parole da giocatore del Lumezzane di Eros Pisano:

“Sono molto felice di vestire questi colori, non potevo chiedere di meglio. Arrivo da otto mesi complicati, ma ho voluto fortemente tornare in campo e ringrazio il presidente Caracciolo e il direttore Zerminiani per avermi dato questa possibilità. Da due giorni mi alleno con la squadra e ho già potuto notare che c’è un bello spirito all’interno del gruppo. Inoltre, la società lavora in modo serio e questo fa la differenza e fa in modo che gli obiettivi siano ambiziosi. Dal punto di vista fisico mi sento abbastanza bene, ma vengo da un infortunio importante e da tanti mesi senza partite. Io mi sono sempre allenato bene e l’obiettivo è sempre stato il rientro. Non vedo l’ora di scendere in campo“.

Fonte immagine: pagina facebook Eros Pisano.