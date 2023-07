Lumezzane, Erik Gerbi è un nuovo giocatore rossoblù

Il Lumezzane ha trovato il suo nuovo attaccante. La società rossoblù, infatti, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per il prestito dell’attaccante Erik Gerbi.

Nato a Ivrea l’11 giugno 2000, Gerbi è cresciuto nella Pro Vercelli, con la quale ha anche debuttato nel campionato di serie B nel 2018. Quindi è transitato nella Juventus Next Gen, prima di approdare alla Sampdoria, attualmente proprietaria del suo cartellino. Ha disputato a Teramo, in serie C, la stagione 2020/21 e poi ha giocato all’estero nel Politehnica Timisoara. Lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie C con la maglia della Pro Sesto collezionando 34 presenze condite da 8 gol.

Queste le prime dichiarazioni di Erik Gerbi dopo la firma, in sede, del contratto che lo lega ai colori rossoblù per la prossima stagione: “Sono qui per fare un gran campionato. So della cavalcata che l’anno scorso ha fatto il Lumezzane: è una realtà solida. Io sono pieno di stimoli, voglio ripetermi in una categoria nella quale mi sono ambientato bene e aiutare la squadra a raggiungere traguardi significativi”.

A dare il benvenuto al nuovo centravanti rossoblù è stato il presidente Andrea Caracciolo: “È un attaccante giovane, forte, che ha già dimostrato di saper fare bene nella categoria. Lo abbiamo seguito con molta attenzione, ritenendo che fosse un profilo adatto a noi. A Lumezzane c’è un bellissimo spogliatoio, c’è un mister che è molto bravo ad accogliere nuovi giocatori e a farli amalgamare, creando un gruppo che ha il giusto spirito di squadra. Sono molto contento del suo arrivo e convinto che ci siano tutte le condizioni affinché questo giocatore forte possa esprimersi al meglio”.