 Lumezzane eliminato dalla Coppa Italia

Debutto amaro in Coppa Italia per il Lumezzane che chiude sul due pari i tempi supplementari, ma cede ai rigori per 7 a 6 in trasferta contro la Legnago Salus. Decisivo l’errore dal dischetto di Alessandro che regala la vittoria agli avversari, ma non toglie quanto di buono fatto vedere dal Lumezzane.

PRIMO TEMPO. Le due squadre si studiano fino al 21’ quando il Lumezzane cambia ritmo e sfiora il gol con Pesce che ci prova dalla distanza con una gran botta ma il suo tiro sfiora soltanto l’incrocio. Il Lumezzane è in controllo della partita, ma un’incomprensione fra Parodi e Pesce lancia in campo aperto Sambou che, a tu per tu con Pisoni, lo fredda con un preciso diagonale. Il Lumezzane non resta a guardare e dopo tre minuti ristabilisce la parità con Spini che dal limite calcia in porta trovando la deviazione di Van Ransbeeck che mette fuori causa Distasio. La formazione di mister Franzini continua ad attaccare e a pochi minuti dallo scadere del primo tempo coglie un clamoroso doppio palo interno con Parodi, al termine di un’azione solitaria sulla sinistra.

SECONDO TEMPO. In avvio della ripresa il Lumezzane abbassa il ritmo e i veneti provano il sorpasso con un tiro al volo di Rocco ben parato da Pisoni. Superato il momento il Lumezzane torna a farsi vedere con il duo Spini-Parravicini, ma il numero 9 calcia addosso a Distasio in uscita. Al 71’ il Legnago torna in vantaggio con un bellissimo gol: Sambou apre per Mazzali, cross dalla sinistra e rovesciata capolavoro dello stesso Sambou per il nuovo vantaggio veneto. Anche stavolta il Lumezzane non sta a guardare e dopo cinque minuti agguanta il pareggio: Alessandro controlla bene al limite dell’area, si gira, dribbla e calcia a giro spedendo la palla all’incrocio dei pali. Nei minuti finali il risultato non cambia e come da regolamento le squadre si procede subito con la lotteria dei calci di rigori che premiano il Legnago Salus.

IL TABELLINO

LEGNAGO SALUS - FC LUMEZZANE 7-6 d.c.r. (2-2 alla fine dei tempi regolamentari)

LEGNAGO SALUS (3-5-2): Distasio, Sbampato, Casarotti (22’ Gasparetto), Ruggeri; Muteba (22’ st Marcellusi), Bernardini, Van Ransebeeck, Sternieri (11’ st Santi), Mazzali; Sambou (37’ st Zanetti), Rocco (24’ st Messina). A disp.: Fusco, Rossi, Musmeci, Rodella). All. Donati.

FC LUMEZZANE (4-3-3): Pisoni, Regazzetti, Troiani, Pogliano, Parodi (16’ st Rigo); Calì, Pesce, Antonelli (22’ st Poledri); Spin (32’ st Sperti), Parravicini (16’ st Forte), Mauri (16’ st Alessandro). A disp.: Filigheddu, Tortelli, Squarzoni, Bragadina). All. Franzini.

ARBITRO: Moncalvo di Cologno.

MARCATORI: 23’ Sambou (LE), 26’ Spini (LU), 71’ Sambou (LE) 75’ Alessandro (LU).

LA SERIE DEI RIGORI: Van Ransebeeck (gol), Poledri (gol), Sbampato (gol), Calì (gol), Marcellusi (gol), Forte (gol), Bernardini (gol), Rigo (gol), Messina (gol), Alessandro (parato).

AMMONITI: Bernardini (LE), Donati (LE), Pesce (LU), Calì (LU), Ruggeri (LU).

NOTE: Spettatori circa 300. Calci d'angolo: 6-4. Recupero: 0’,4’.

Fonte immagine: FC Lumezzane (foto di Giuseppe Zanardelli).