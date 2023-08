Lumezzane, tra i pali arriva Cesare Galeotti

Il Lumezzane ha raggiunto l’accordo per il trasferimento dalla Spal del giovane portiere Cesare Galeotti. L’estremo difensore classe 2002 arriva in rossoblù in prestito fino al 30 giugno 2024.

Nato a Ferrara il 2 novembre 2002, Galeotti è cresciuto nel settore giovanile della Spal, che nella stagione 2021-2022 lo ha ceduto in prestito alla Pergolettese, in serie C, mentre l’anno successivo è andato in prestito al Rimini, sempre nella terza serie nazionale: complessivamente, nella categoria ha disputato 36 partite.

Dopo le visite mediche e il deposito del contratto, Galeotti si è immediatamente aggregato alla squadra, mettendosi a disposizione di Mister Franzini.