Lumezzane, Carlo Maria Zerminiani confermato Direttore Sportivo

Dopo due campionati vinti consecutivamente (Eccellenza e Serie D), il Lumezzane e il Direttore Sportivo Carlo Maria Zerminiani hanno prolungato il rapporto di collaborazione fino al 30 giugno 2025.

Questo il comunicato del club:

“Arrivato a Lumezzane due anni or sono, Carlo Maria Zerminiani è stato tra i protagonisti, nel suo ruolo di responsabile del mercato, della doppia promozione dall’Eccellenza alla Serie C. Attraverso il rinnovo del contratto, F.C. Lumezzane intende riconoscere e premiare la bontà del lavoro svolto e la dedizione dimostrata alla causa rossoblù. Buon lavoro, Carlo!”

Queste le prime dichiarazioni di Zerminiani dopo l’ufficializzazione dell’accordo:

“Sono felice di proseguire con questo progetto e di portare avanti il lavoro iniziato due anni fa, che ha condotto a risultati di rilievo. C’è l’ambizione di fare altrettanto bene anche in una categoria ostica come la serie C, che affrontiamo con grandissimo entusiasmo.

Ringrazio tutti i soci, a partire da Lodovico Camozzi, per aver creduto in me, e il Presidente Andrea Caracciolo, con il quale l’anno scorso c’è stata stretta collaborazione anche per la parte tecnica, consolidando un rapporto basato su stima e fiducia. Ora ci rimbocchiamo le maniche, perché ci sono da scrivere nuove pagine di storia per questi colori”.