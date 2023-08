Lumezzane, Carlo Ilari è un nuovo giocatore rossoblù

L’atteso rinforzo per il centrocampo rossoblù è arrivato e si chiama Carlo Ilari. Il centrocampista classe 1991 arriva a Lumezzane a titolo temporaneo, dal Calcio Lecco 1912, con diritto di opzione per la futura acquisizione a titolo definitivo.

Di seguito la presentazione del nuovo acquisto rossoblù.

Carlo Ilari è nato ad Ancona il 12 dicembre 1991. È un giocatore duttile, che si è dimostrato abile in tutti i ruoli del centrocampo. Ha iniziato la sua carriera tra i professionisti nella squadra più prestigiosa della sua regione, l’Ascoli, nella stagione 2009/2010, quando collezionò 2 presenze e un gol nel campionato di Serie B. Da lì il passaggio nella stagione successiva alla Juventus, nella cui orbita ha continuato a gravitare per alcuni anni, andando in prestito ancora all’Ascoli, in serie B, quindi alla Feralpi Salò e al Barletta in C1. Successivamente ha vestito le maglie di Catanzaro, Santarcangelo, Teramo (a più riprese), Sambenedettese, Cesena e infine Lecco, dove la passata stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B con 28 partite di campionato condite da 6 realizzazioni. Complessivamente, Carlo Ilari ha disputato – tra serie B e C – 330 incontri con 46 gol all’attivo.

A commentare l’arrivo in rossoblù di Carlo Ilari è stato il presidente Andrea Caracciolo: “Sono decisamente felice per l’arrivo di un giocatore forte, che si è guadagnato sul campo la promozione in Serie B nell’ultima stagione, con il Lecco. Viene da noi a portarci qualità, esperienza e mentalità vincente. Gli do un caloroso benvenuto e confido che possa inserirsi al più presto: sono convinto che con noi si troverà bene. La rosa a questo punto è quasi completa, ci manca al massimo un giocatore per essere definitivamente a posto”.