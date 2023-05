Il Lumezzane è in Serie C

Bastava un pareggio al Lumezzane sul campo della Città di Varese per conquistare il campionato di Serie D, ma alla fine dei novanta minuti è arrivata una vittoria meritata che ha sancito il dominio dei rossoblù. Il Lumezzane del Presidente Andrea Caracciolo, guidato dal tecnico Arnaldo Franzini in panchina e dal capitano Simone Pesce in campo, è quindi ufficialmente campione del campione di Serie D 2022/23 al termine di un campionato di Serie D dominato. Sono 77 i punti realizzati frutto di 24 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima rivale ad arrendersi l’Alcione Milano sconfitta in trasferta dal Villa Valle e rimasta ferma a quota 71. Numeri importanti per il Lumezzane che vanta anche la miglior difesa del campionato con 20 gol subiti e il miglior attacco insieme all’Alcione Milano con 67 reti. Protagonisti assoluti di questi due primati il giovane portiere classe 2002 Stefano Filigheddu e l’attaccante Danilo Alessandro protagonista con 20 reti messe a segno che gli valgono anche il titolo di miglior marcatore del girone.

Non poteva esserci un finale diverso per la formazione rossoblù che a distanza di sei anni torna tra i professionisti in Serie C.