Al Brescia il derby tra “pro” contro Lumezzane

Lo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane è stato il teatro del primo derby stagionale tra squadre professionistiche bresciane. Ad affrontarsi sono stati i padroni di casa rossoblù del Lume allenati dal tecnico Franzini contro le Rondinelle di mister Gastaldello. A vincere la partita è stato il Brescia che dopo lo svantaggio iniziale è cresciuto d’intensità ribaltando il risultato.

Buon avvio di gara per i biancoblù subito pericolosi con Ndoj, ma a sbloccare il parziale è la formazione valgobbina poco dopo il quarto d’ora: punizione tagliata in area e guizzo vincente di Pogliano che da pochi passi deposita in rete. La reazione del Brescia non si fa attendere e arriva dopo sei minuti con Bisoli che riceve da Galazzi e ristabilisce la parità. Le Rondinelle alzano il ritmo e alla mezz’ora completano la rimonta con Viviani che direttamente da calcio di punizione toglie le ragnatele alla porta spedendo la palla a fil di traversa.

Nella ripresa le due squadre cambiano volto inserendo forze fresche, ma la trama di gioco rimane a favore del Brescia che gioca con disinvoltura chiudendo la sfida a venti minuti dalla fine. Al 59’ Olzer firma il terzo gol da calcio di punizione e al 70’ arriva il poker firmato da due giovani della formazione Primavera: scambio veloce tra Nuamah e Fogliata con quest’ultimo che davanti al portiere non sbaglia.

Ottima prova per il Brescia che, alla sua seconda uscita stagionale, sembra aver assimilato le idee dio gioco del mister Gastaldello. Segnali positivi anche per il Lumezzane che però deve ancora trovare la giusta quadra in campo. Tanti i giocatori nuovi per il tecnico Franzini che però ha ancora tempo per amalgamare la squadra.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - BRESCIA 1-4

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Pogliano, Parodi; Calì, Pesce, Moscati; Malotti, Gerbi, Capelli. A disposizione: Bellissima, Bregoli, Basso, Dalmazzi, Tortelli, Poledri, Gambarini, Spini, Taugourdeau, Folli, Filippini. Allenatore: Franzini

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini (46’ Andrenacci); Riviera (46’ Cistana), Papetti (66’ Muca), Mangraviti (46’ Adorni), Muca (1’st Pace); Bisoli (46’ Olzer), Viviani (46’ Van de Looi), Galazzi (46’ Garofalo); Ndoj (46’ Fogliata); Bianchi, Nuamah (46’ Niemejier). Allenatore: Gastaldello.

ARBITRO: Sciolti di Bergamo.

RETI: 17′ Pogliano - 23’ Bisoli, 30’ Viviani, 59’ Olzer, 70’ Fogliata.