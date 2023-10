Lumezzane-Atalanta U23, i convocati e le parole pre partita del mister Franzini

Vigilia di Coppa Italia per il Lumezzane che mercoledì 4 ottobre farà il suo esordio nella manifestazione affrontando l’Atalanta Under 23 alle ore 14 allo stadio “Tullio Saleri”.

Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte: i valgobbini hanno perso in casa contro il Renate, mentre gli orobici in trasferta sul campo del Vicenza.

I rossoblù sono hanno ripreso subito gli allenamenti e questa mattina hanno svolto la rifinitura guidati dal tecnico Arnaldo Franzini che al termine della seduta ha esaminato così la partita:

“Domani cercheremo di fare una partita importante sapendo che, come tutte le formazioni Under 23, l’Atalanta è molto forte sul piano fisico. Dovremo cercare di competere con loro sotto questo aspetto che secondo me risulterà decisivo. Sarà l’occasione di vedere giocatori che hanno bisogno di minutaggio e che avranno l’occasione di mettersi in mostra. La formazione sarà competitiva e all’altezza dell’importante competizione che giocheremo“.

Questa, invece, la lista dei giocatori scelti dal tecnico rossoblù:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco;

Difensori: Deratti, Filippini, Dalmazzi, Parodi, Pisano, Pogliano, Righetti, Regazzetti, Troiani;

Centrocampisti: Pesce, Poledri, Moscati, Ilari, Senatore, Taugoudeau;

Attaccanti: Capelli, Gerbi, Kolaj, Spini, Malotti, Cannavò, Basso Ricci.