Il Lumezzane vola agli ottavi di Coppa Italia

Ancora una volta non sono bastati i tempi regolamentari, ma il Lumezzane porta a termine la missione e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In vantaggio nel primo tempo con Capelli, l’Arzignano pareggia all’ultimo respiro nella ripresa. A tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare è però Ilari a trovare la via del gol regalando ai rossoblù il passaggio del turno.

Buon avvio di partita della formazione ospite che si fa vedere in fase offensiva dopo sei minuti con un colpo di testa di Parigi, ma Galeotti è attento e non si fa superare. La risposta del Lume è affidata a Taugourdeau che ci prova dalla distanza trovando la respinta sopra la traversa di Pigozzo. I rossoblù alzano il ritmo e dopo dieci minuti passano in vantaggio: Calì serve in area Capelli che controlla bene e con il mancino spedisce la palla sotto la traversa.

La risposta del’Arzignano non si fa attendere, ma Galeotti è bravo a difendere la porta valgobbina con due grandi interventi su Cazzadori prima e Geminiani poi.

Nella ripresa il Lumezzane parte forte e sfiora il raddoppio con una conclusione insidiosa di Capelli. La partita è aperta e al 55’ Galeotti si supera deviando sulla traversa un tiro dalla distanza di Lunghi. La palla rimane in area, ma sulla respinta Cazzadori manda alto di testa. I ritmi si abbassano e il Lume gestisce la partita senza subire troppi rischi. Al 95’, però, arriva la doccia fredda: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Lunghi impatta di di testa realizzando il gol dell’1-1 che porta le due squadre ai tempi supplementari.

Nei 120 minuti aggiuntivi, i rossoblù dominano il campo mettendo in apprensione a più riprese la difesa ospite con le accelerazioni di Spini. Quando i calci di rigore sembrano ormai certi arriva però il colpo di scena: al 117′ è Ilari a trovare la via del gol con un preciso colpo di testa che vale il nuovo vantaggio del Lumezzane e il conseguente passaggio del turno.

La squadra di mister Franzini accede quindi agli ottavi di Coppa Italia Serie C dove affronterà la vincente tra Padova e Giana Erminio.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - ARZIGNANO 2-1

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Deratti (57’ Scremin), Pogliano (46’ Regazzetti), Dalmazzi, Righetti; Poledri (106’ Ilari), Taugourdeau, Calì (91’ Moscati); Malotti (46’ Basso Ricci), Capelli, Kolaj (81’ Spini). A disposizione: Filigheddu, Greco, Pisano, Troiani, Gerbi, Pesce, Parodi, Cannavò. Allenatore: Franzini.

ARZIGNANO (4-3-1-2): Pigozzo; Cariolato, Molnar, Campesan (dal 62’ Milillo), Gemignani (dal 106’ Baldè); Lakti (dal 62’ Bernardi), Casini (dal 62’ Bordo), Zanon (dal 71’ Mecenero); Lunghi; Cazzadori (dal 71’ Canato), Parigi (A disp. Boseggia, Raina, Masiero, Piana, Davi, Baretta, Valerio) All. Bianchini.

RETI: 28’ Capelli, 117′ Ilari - 95’ st Lunghi.

AMMONITI: Regazzetti - Lunghi, Cariolato, Molnar.