Il Lumezzane ospita l’Arzignano in Coppa Italia

Archiviata la vittoria in campionato contro la Pro Patria per il Lumezzane è tempo di tornare sul campo per affrontare il secondo turno di Coppa Italia che lo vedrà impegnato martedì 7 novembre alle 14 contro l’Arzignano Valchiampo allo stadio casalingo “Tullio Saleri”.

L’allenamento di rifinitura svolto lunedì pomeriggio a Lograto ha confermato la piena disponibilità di tutti gli uomini del tecnico Franzini.

Queste le parole del tecnico rossoblù:

“La vittoria di Busto Arsizio è già alle spalle, il gruppo è focalizzato sulla gara di domani contro l’Arzignano che ha una grande valenza per noi per più motivi. Prima di tutto perché vogliamo dare continuità a prestazione e risultati dopo la vittoria di venerdì, a maggior ragione in una competizione in cui la società in passato ha scritto pagine importanti, ed in secondo luogo perché avremo modo di confrontarci con una nostra diretta concorrente a distanza di neanche un mese dalla sfida di campionato dove il risultato è stato per noi troppo pesante rispetto a quanto fatto sul campo”.

Questa la lista dei calciatori convocati per la partita di Coppa Italia contro l’Arzignano:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Dalmazzi, Deratti, Parodi, Pisano, Pogliano, Regazzetti, Righetti,

Scremin, Troiani.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.