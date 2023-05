Lumezzane: Arnaldo Franzini confermato alla guida tecnica

Dopo aver dominato il campionato di Eccellenza e aver vinto anche il campionato di Serie D, il tecnico Arnaldo Franzoni guiderà il Lumezzane anche la prossima stagione in Serie C.

Ad annunciare il rinnovo è stata la società valgobbina a margine dell’incontro tra il tecnico e la dirigenza.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale:

“Con grande soddisfazione, F.C. Lumezzane comunica di aver raggiunto un accordo con il signor Arnaldo Franzini per la prosecuzione del rapporto di collaborazione alla guida tecnica della Prima Squadra maschile per la stagione 2023/2024. La decisione del presidente Andrea Caracciolo, prontamente avallata dal Comitato di Sostenibilità della società (composto da Lodovico Camozzi, Gianleone Gnali, Mansueto Bonomi, Marco Bonomi, Marco Ghidini e Andrea Ettori) arriva subito dopo la conquista della promozione in Serie C, che riporta la squadra, la società medesima e la città ai livelli che loro competono.

Una conferma, quella di mister Franzini, attraverso la quale F.C. Lumezzane riconosce la grande professionalità, la serietà, la caratura umana e la preparazione di un tecnico che - soltanto due anni fa - ha sposato un progetto che iniziava in una categoria inferiore rispetto a quelle in cui era da tempo collocato e che era, allo stesso tempo, un sogno da realizzare: il ritorno al calcio professionisIco dei colori rossoblù. Un passaggio non scontato, che mister Franzini ha saputo affrontare con determinazione, piena empatia con la squadra e costanza di rendimento - attraverso una cavalcata trionfale il primo anno, una battaglia punto a punto nel secondo - raggiungendo infine il traguardo prefissato”.

Queste le prime dichiarazioni di Arnaldo Franzini, dopo l’incontro in società: “Sono molto felice, perché dopo due anni splendidi e risultaI importanIssimi, ci tenevo a conInuare questa esperienza anche nei professionisti. Sono bastati pochi minuti e una stretta di mano per mettersi d’accordo: sono convinto che ci siano ulteriori margini di miglioramento, che esistano tutte le condizioni per fare bene, anche perché F.C. Lumezzane è una società molto seria e Lumezzane una piazza in cui si lavora benissimo. Questa stagione non è finita, c’è una fase nazionale da vivere al meglio; ma oltre ad esprimere la mia più grande soddisfazione per la prosecuzione del rapporto, approfitto dell’occasione per alcuni ringraziamenI che mi stanno a cuore. In primo luogo il main sponsor Lodovico Camozzi, una persona straordinaria con cui mi sono trovato subito in sintonia, e il presidente Andrea Caracciolo, che ho avuto prima come calciatore e poi come dirigente, efficace in entrambi i ruoli. Ma non dimenIco il dirttore sportivo Carlo Zerminiani, il mio staff e tutti i giocatori che sono passati in questi due anni, dando l’anima e contribuendo a portare il Lume a quesI livelli”.

Chiosa il presidente Andrea Caracciolo: “La conferma di mister Franzini è il passaggio naturale di un percorso di crescita fatto insieme. Abbiamo raggiunto un traguardo importante, ma non siamo affatto appagati; anzi, intendiamo confermare la bontà di questo percorso anche tra i professionisti, senza presunzione ma con la consapevolezza che si può fare bene. Lo faremo con chi ci ha guidati dall’Eccellenza alla C, mettendolo nelle condizioni ideali per proseguire il lavoro con profitto”.