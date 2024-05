Lumezzane e mister Franzini insieme fino al 30 Giugno 2025

Il Lumezzane ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Arnaldo Franzini come allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2025. La conferma è avvenuta durante una conferenza stampa allo stadio "Tullio Saleri", alla presenza del presidente Caracciolo e dello staff dirigenziale.

Arnaldo Franzini, tecnico piacentino, è arrivato a Lumezzane tre stagioni fa, quando la squadra militava in Eccellenza. Sotto la sua guida, i rossoblù hanno ottenuto risultati straordinari, vincendo due campionati consecutivi da assoluti dominatori riconquistando la Serie C. Nell'ultima stagione, il Lumezzane ha centrato la salvezza con largo anticipo conquistando inoltre l’accesso ai playoff.

Dopo aver nominato l’ex capitano Simone Pesce come nuovo direttore sportivo, il presidente Andrea Caracciolo ha scelto di proseguire sulla linea della continuità, prolungando il contratto di del tecnico Franzini. Una decisione che riflette la fiducia nella visione e nelle capacità del tecnico, che ha dimostrato di essere un leader capace di portare la squadra a risultati significativi.

Le dichiarazioni

Arnaldo Franzini

“Continuare a lavorare a Lumezzane è per me un grande orgoglio e sono molto felice che vi sai la possibilità di continuare a crescere insieme. Tre stagioni fa ho deciso di accettare un progetto scendendo fino alla categoria dell’Eccellenza conquistato dalle persone che rappresentano Lumezzane, con il presidente Caracciolo c’è un ottimo rapporto ed entrambi abbiamo lo stimolo a migliorare sempre per vincere. Il campionato appena concluso ci è servito per prendere confidenza con la categoria e sono sicuro che il prossimo anno partiremo ancora più convinti e desiderosi di fare bene”.

Andrea Caracciolo

“Estendere il rapporto con Franzini è la naturale conseguenza di un percorso vincente. Il tecnico ha dimostrato in questi anni di essere la persona giusta per guidare la squadra, ha vinto due campionati consecutivi ed ha affrontato nel modo migliore la prima stagione in Serie C, superando anche momenti non facili. L’anno prossimo vogliamo fare ancora meglio ed avere come punto di partenza la certezza di avere Franzini in panchina ci dà grande fiducia”.