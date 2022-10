Il Lume brilla al “Saleri” e dà spettacolo

Squadra in casa

Squadra in casa FC Lumezzane

Il Lumezzane centra la prima vittoria in Serie D davanti al suo pubblico e lo fa al termine di una grande prestazione contro l’Alcione Milano. Il Lumezzane sale così a quota 10 punti, raggiungendo il Franciacorta e a sole due lunghezze dalla capolista Arconatese.

Nel primo tempo i rossoblù giocano in scioltezza e trovano il vantaggio al 13’ con un gran colpo di testa di Parravicini. Dopo quindici minuti arriva il raddoppio con Poledri, al suo primo centro stagionale, che batte Bacchin alla sua destra con un tiro preciso. A inizio ripresa l’Alcione Milano accorcia subito le distanze con Manuzzi, ma stavolta il Lumezzane non si scompone e trova in Alessandro il suo ariete che prima si scatena e poi al 69’ trova il gol che chiude definitivamente la partita.

Prossimo impegno per il Lumezzane domenica 9 ottobre in trasferta contro la Virtus Ciseranobergamo.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE - ALCIONE MILANO 3-1

FC LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu, Regazzetti, Tomas, Pogliano (57’ Troiani), Rigo (86’ Parodi); Calì, Pesce, Poledri; Spini (87’ Sperti), Parravicini (67’ Antonelli), Alessandro. A disposizione: Pisoni, Tortelli, Talarico, Forte, Tognoni. Allenatore: Franzini.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Bacchin, Chierichetti, Venturini, Ortolani (77’ Soldi), Montesano; Bonaiti (77’ Bangal), Piccinocchi, Palma (64’ Bagatti); Zito (32’ Tucci); Morselli, Manuzzi. A disposizione: Spada, Ciappellano, Petito, Peruchetti, Pio Loco. Allenatore: Cusatis.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

RETI: 13’ Parravicini, 28’ Poledri, 69’ Alessandro; 47’ Manuzzi.

AMMONITI: Chierichetti, Venturini, Antonelli, Filigheddu, Tomas.

NOTE: Spettatori circa 500. Angoli: 5-4. Recupero: 1’, 4’.

Fonte immagine: FC Lumezzane.