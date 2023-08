Lumezzane, dalla Cremonese ufficiale l’arrivo di Alberto Basso Ricci

Serie C

Il Lumezzane ha un nuovo attaccante: si tratta di Alberto Basso Ricci che arriva in prestito dalla Cremonese. Nonostante la sua giovane età, nella scorsa stagione Ricci ha esordito in Serie A.

Di seguito il comunicato del club rossoblù:

“F.C. Lumezzane comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Cremonese per il prestito dell’attaccante Alberto Basso Ricci, assicurandosi le prestazioni sportive del giocatore per la stagione 2023/2024.

La società e tutta la comunità calcistica lumezzanese accolgono Alberto, già da qualche giorno aggregato al gruppo agli ordini di mister Franzini, con un caloroso benvenuto.

Alberto Basso Ricci è nato a Cremona il 29 giugno 2004 e ha sempre vestito la casacca grigiorossa della squadra della sua città, presso la quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Messosi in luce nella compagine Primavera, nella parte finale della scorsa stagione si è meritato varie convocazioni in Prima Squadra, infine esordendo in Serie A nella partita contro l’Udinese”.

Queste le prime dichiarazioni ufficiali di Alberto Basso Ricci:

“Spero di entrare il più possibile nelle rotazioni, aiutare la squadra e ritagliarmi un buono spazio. Sono in gruppo da qualche giorno e l’inserimento è stato certo favorito dal fatto che conoscevo già alcuni compagni. Mi sto trovando molto bene”.

Questo, invece, il commento di Carlo Maria Zerminiani, responsabile dell’area tecnica:

“Alberto è un attaccante moderno, di grandi prospettive, che ha già assaporato la Serie A con la Cremonese, dopo aver fatto grandi cose nella Primavera. È un giocatore di carattere, e da noi si è già ben integrato anche con giocatori più esperti: contiamo decisamente su di lui”.