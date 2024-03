Lombardia campione d’Italia Under 17 e Under 15 Femminile

Lombardia assoluta protagonista al Torneo delle Regioni grazie alle vittorie delle formazioni Under 17 e Under 15 femminile.

A distanza di cinque anni, la Lombardia è tornata sulla vetta dell’Under 17 italiana. Per la settima volta nella storia, la formazione lombarda ha trionfato al Torneo delle Regione conquistando l’ambito scudetto tricolore di categoria.

Dopo un bellissimo percorso, la squadra allenata dal selezionatore tecnico Daniele Tacchinin ha superato in finale la compagine della Campania che può consolarsi con la seconda finale centrata negli ultimi cinque tornei.

In vantaggio a inizio del secondo tempo con Caccia, la Lombardia è stata ripresa subito da Chianese. Nel giro di nove minuti, però, la formazione lombarda ha messo a segno un uno-due micidiale firmato da Gondor e Platto. A tre minuti dallo scadere la Campania ha riaperto la partita con Pirone dando vita a un finale avvincente che però non ha cambiato le sorti della finalissima.

Undicesimo successo della storia, invece, per l’Under 15 femminile che si conferma campione d’Italia per il secondo anno consecutivo. Nessuno in Italia meglio della Lombardia che in finale ha superato l’Emilia Romagna con il punteggio di 3-1 al termine di una partita rimasta in equilibrio fino a pochi minuti dal termine.

Vischi con il suo terzo centro al Torneo delle Regioni aveva portato avanti subito le ragazze allenate da Luca Cattaneo. Un autogol lombardo al 21’ aveva però riportato la situazione in parità. A inizio ripresa ci ha pensato Porro (capocannoniere della competizione con 4 centri) a riportare avanti le lombarde che hanno chiuso i conti definitivamente i conti al minuto 82 con Galdini.

Presenti al momento della cerimonia di premiazione anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e il presidente del comitato lombardo Sergio Pedrazzini.

I tabellini

UNDER 17

CAMPANIA - LOMBARDIA 2-3

CAMPANIA (5-3-2): Santaniello; Senatore (82’ Ortoli), Chianese, D’Amore (54’ Sellitto), Lucci, Fontanella (54’ Pirone); Caponi (54’ Borrata), Orrico (49’ Troise), Iovieno; Ciuccio, Calvino. A disposizione: Iodice, Trezza, Liguori. Allenatore: Gazzaneo.

LOMBARDIA (4-2-3-1): Sadiku; Marrone (56’ Renner), Gondor, Oprandi, Caccia (37’st Rossi); Simoncelli, Torelli (67’ Gioia); Ciceri (83’ Spaneshi), Buzzetti (74’ Raza), Arioli, Gamba (67’ Platto). A disposizione: Come, Moro, Rbiyab. Allenatore: Tacchinin.

ARBITRO: Donati di Genova.

ASSISTENTI: Chamchi e Ciminelli di Genova.

RETI: 58’ Chianese, 87’ Pirone - 47’ Caccia, 61’ Gondor, 70’ Platto.

UNDER 15 FEMMINILE

EMILIA ROMAGNA - LOMBARDIA 1-3

EMILIA ROMAGNA (4-3-3): Ravanetti, Grazio (84’ Cartarasa), Grillo, La Torre, Simone, Baccanti, Dal Brun (78’ Dotto), Bellamico (62’ Pagani), Mari, Pellegrino (69’ Mingardi), Tinelli. A disposizione: Forti, Ferrari, Bortolini, Monzani Vecchi, Homouda. Allenatore: Gieri.

LOMBARDIA (4-3-3): Tiraboschi, Vicini, Gola, Frecchiami, Pinzin, Porro (83’ Sosio), Marchiori, Galdini, Vischi, Bragagnolo (70’ Pagnoni), Antoniazzi. A disposizione: Bargna, Algisi, Balistreri, Chignoli, Colombo Caterina, Prederi, Vacchi. Allenatore: Cattaneo.

RETI: 21' aut. Gola - 9' Vischi, 53’ Porro, 82’ Galdini.

ARBITRO: Corellino di Genova.

ASSISTENTI: Doci di Savona e Dainese di Chiavari.