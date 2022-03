Lo Sporting Franciacorta torna tra le mura amiche nella 27esima giornata: arriva il Caravaggio

La 27esima giornata del campionato di serie D, girone B, vede lo Sporting Franciacorta affrontare il Caravaggio presso il Comunale Maselli di Adro. Tra le due formazioni in campo, il Caravaggio è quella che ha un disperato bisogno di punti: la squadra occupa la quart’ultima posizione, in piena lotta per la zona playout, ma la classifica è ancora molto corta.

Lo Sporting Franciacorta invece ha raccolto fin qui 34 punti, frutto di 8 vittorie ed altrettante sconfitte, oltre a 10 pareggi. Nel complesso, la squadra ha raccolto molto meno di quello che ci aspettava, complici una serie di prestazioni decisamente sottotono e un numero troppo alto di pareggi. Tra cui quello dell’ultima giornata, 1 a 1 finale contro il Sona Calcio.