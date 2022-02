Lo Sporting Franciacorta pareggia contro il Sona: è 1 a 1

Al Comunale di Sona è andata in scena la 26esima giornata di serie D, girone B: ospiti del match erano gli uomini di mister Maspero, il Franciacorta, desideroso di dare continuità alle vittorie nelle precedenti due giornate. La sfida però termina in pareggio, un gol per parte, entrambi arrivati nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Sangiorgi, coadiuvato dagli assistenti Messina e Pancani.

Ad aprire le marcature è stato il Sona, in gol con Marchesini al 27’ del primo tempo regolamentare. Il Franciacorta però non si innervosisce ed è bravo a conservare gli equilibri in campo, continua a macinare azioni offensive e la rete del pareggio arriva allo scadere del primo. Il gol porta la firma di De Angelis, al 16esimo centro stagionale in 24 presenze. Il ritorno in campo coincide con un abbassamento del ritmo di gioco da parte di entrambe le squadre, motivo per cui il punteggio non subirà più variazioni fino al 90esimo.