Il Liverpool sbarca a Desenzano

“Come una grande famiglia, il Liverpool Football Club offre ai giovani giocatori di tutto il mondo l’accesso al miglior ambiente e coaching possibile“. Con queste linee il Club inglese trova collaborazione con il Calcio Desenzano per un Camp (unico in tutta la provincia di Brescia) destinato ai ragazzi in età dai 6 ai 14 anni.

Al Centro Sportivo Graziano Maraviglia di via Durighello a Desenzano, dal 13 al 15 giugno, uno staff di tecnici altamente qualificati e certificati dal Liverpool FC, istruirà bambini e ragazzi desiderosi di un progetto di crescita con allenamenti basati sulle tecniche di passaggio, ricezione, dribbling, corsa con la palla e tiro. Questo perchè nella filosofia del Club, lo sviluppo complessivo dei giovani è parte importante del loro programma. I ragazzi saranno ispirati da un senso di divertimento, lavoro di squadra e rispetto per gli altri, in un ambiente che in passato ha dato il via alle carriere di giocatori come Steven Gerrard e Jamie Carragher, che sono diventati non solo giocatori abituali della prima squadra Liverpool, ma modelli per milioni di persone in tutto il mondo.

L’obiettivo principale di Liverpool International Football Academy e del Calcio Desenzano è garantire lo sviluppo di nuove abilità e tecniche, ma soprattutto aiutare ogni singolo partecipante a migliorare dentro e fuori dal campo.

Tutte le informazioni utili e maggiori dettagli sono consultabili sul sito internet del Calcio Desenzano.