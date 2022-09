Leoni del Garda ospiti del Main Sponsor Feralpi

Mercoledì mattina la Prima Squadra e la formazione Primavera verdeblù sono state ospiti presso la sede della Feralpi Group per salutare l’inizio della stagione. Una stagione che per la formazione allenata da mister Vecchi è già ben iniziata con la vittoria esterna per 1 a 0 sull’Albinoleffe, mentre per i baby leoni di mister Lucchini il campionato inizierà sabato 10 settembre quando affronterà il Brescia nel derby.

Attraverso questa iniziativa, la Feralpisalò ha voluto trasmettere ai suoi giocatori i valori quali il senso di appartenenza, impegno, senso del dovere, attenzione all’uomo e alla famiglia, responsabilità sociale e restituzione valoriale al territorio. Valori a cui la Società guidata dal Presidente Pasini ha deciso di ispirarsi.

Ai saluti istituzionali di rito a cui hanno presenziato il Presidente Giuseppe Pasini e il responsabile dell’acciaieria, Gianpaolo Foglio hanno partecipato anche una ristrettissima cerchia di soci, sponsor e stampa, ha fatto seguito la visita allo stabilimento, uno dei più importanti d’Europa.

Un momento importante a livello sportivo quanto sociale che unisce e fortifica il mondo verdeblù della Feralpisalò.

Queste le dichiarazioni espresse dai protagonisti nel corso della mattinata.

Presidente Giuseppe Pasini: “Per me questi, ma anche per tutti i dipendenti, sono giornate da ricordare. Abbiamo qui la prima squadra e la primavera con i relativi staff, gli sponsor, i consiglieri e i rappresentanti dei media: un vero piacere essere tutti insieme, così visiteranno la realtà di Lonato. E poi avranno anche il piacere di pranzare nel nostro ristorante aziendale. Fare Gruppo, voglio questo: come per la mia azienda e per la crescita di Feralpi, avere idee ma non avere persone fidate che credono nello stesso percorso e si sacrificano insieme è inutile. Trovare le medesime frequenze con empatia e passione e lavorare con unità d’intenti: la formula è questa. Lo sport è un’azienda, quindi è importante che ci sia affiatamento e capire cosa c’è dietro il rettangolo di gioco, per potersi allineare e raggiungere insieme gli obiettivi”.

Andrea Ferretti, Direttore sportivo: “Questo è un gruppo che ci darà soddisfazioni. Volevo e speravo in una mattinata così. Un appuntamento fisso e per me molto importante. Soprattutto per i nuovi che capiscono in maniera tangibile dove sono arrivati. Feralpisalò è una mosca bianca nel panorama calcistico, con valori che trasudano e che se colti possono dare tantissimo. Mi auguro che il gruppo, anzi sono sicuro, che il gruppo ha apprezzato tantissimo, ho visto grandissimo coinvolgimento. Sono convinto che il gruppo lavorerà tanto, con dedizione e attaccamento, per togliersi soddisfazioni. Sarà un campionato difficile, ma con umiltà faremo bene e ripeteremo quanto di fatto nello scorso campionato”.

Elia Legati, capitano Prima squadra: “Lo aspettavo da due anni. Ovviamente in piena pandemia non abbiamo potuto partecipare, ma finalmente eccoci qui. Tanti miei compagni speravano di poter partecipare e anch’io lo speravo, perché so quanto sia importante. E’ un appuntamento fondamentale per poter respirare la storia della nostra società fatta di lavoro, idee, capacità di rischiare e soprattutto di fare squadra ed essere famiglia nelle avversità. E’ sempre interessante e formativo, lo abbiamo affrontato con gioia e responsabilità, in vista di un campionato complicato che affronteremo con umiltà ed entusiasmo, le qualità per fare bene. Un grande in bocca al lupo alla Primavera, vengono da una stagione in cui hanno fatto grandi cose. ma soprattutto spero che vivano questa esperienza con la giusta mentalità: la loro è l’età più bella. Non è detto che si diventi calciatori, ma di sicuro si possono vivere esperienze arricchenti. Sono convinto che ci siano le qualità morali per diventare ragazzi in gamba. E lo dimostrano ad ogni allenamento anche con noi, approcciato con educazione, mentalità e spirito di sacrificio”.

Mattia Guarneri, capitano Primavera: "Sono e siamo molto orgogliosi di poter visitare l’azienda e ricevere il benvenuto del nostro Presidente, che ringraziamo per l’accoglienza. Auguro alla Prima squadra il meglio per il campionato, sono un grande gruppo. E auguri il meglio anche ai miei compagni: sabato iniziamo con un match difficile, ma vogliamo partire col piede giusto”.

Fonte immagine: Feralpisalò.