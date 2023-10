Legnano-Desenzano, gol e highlights

La sintesi video della partita. Ritorno alla vittoria per i gardesani

Dopo tre turni senza vittorie (due sconfitte e un pareggio), i gardesani tornano alla vittoria superando in trasferta il Legnano grazie al gol di Bianchetti realizzato in avvio di ripresa.

Il Desenzano sale così a quota 10 punti a ridosso della zona play off e fa il pieno di entusiasmo in vista del prossimo turno, in programma domenica 8 ottobre, quando allo stadio “Tre Stelle” arriverà il Piacenza nel big match di giornata.