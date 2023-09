Lecco-Feralpisalò, numeri e statistiche della partita

Martedì 26 settembre, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 18:15 allo stadio “Rigamonti-Ceppi” per affrontare il Lecco, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B. Sono quattro i precedente tra le due formazioni, tutti in Serie C. Il bilancio degli scontri è in parità con due pareggi e una vittoria a testa.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Lecco e Feralpisalò si incrociano per la prima volta in assoluto tra Serie B e Coppa Italia. In Serie C, invece, le due squadre si sono affrontate quattro volte nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), per un bilancio di un successo per parte e due pareggi, entrambi questi ultimi arrivati nello scorso torneo (ed entrambi terminati 0-0).

• Il Lecco ha perso le prime due gare interne di un campionato per la prima volta nella sua storia in Serie B (vs Catanzaro e Brescia); i blucelesti potrebbero subire tre sconfitte casalinghe consecutive soltanto per la seconda volta nel torneo cadetto, dopo quella dell’aprile 1973.

• La Feralpisalò ha perso tutte le prime tre trasferte giocate in questo campionato: già una sconfitta in più rispetto a quelle subite dai verdeblù nelle gare esterne di tutto lo scorso torneo di Serie C (due ko).

• Tutte le tre reti segnate in casa dal Lecco in questa Serie B (e tutte nella sfida contro il Catanzaro) sono arrivate nell’ultima mezzora di gioco: due di queste sono state propiziate da un assist di Franco Lepore.

• Nessuna squadra ha subito più reti tramite colpo di testa della Feralpisalò in questa Serie B (quattro come la Reggiana). Inoltre, la squadra lombarda è una delle tre insieme a Brescia e Sampdoria, che deve ancora trovare la via della rete con questo fondamentale nel torneo in corso.

• Franco Lepore è l’unico giocatore del Lecco ad avere preso parte a più di un gol in questo campionato: due, entrambi assist nel match dello scorso 3 settembre, in casa contro il Catanzaro.

• Davide Balestrero ha commesso 16 falli in questo campionato, solo Filippo Pittarello (17) ne conta di più finora in questo torneo.