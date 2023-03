Pareggio d’oro per la Feralpisalò a Lecco

I leoni del Garda tornano dalla trasferta di Lecco con un punto molto importante per la classifica del girone A che li vede in testa sempre in vetta solitaria con due punti di vantaggio sulla Pro Sesto, fermata a Padova sullo 0-0 e tre punti in più del Pordenone vittorioso contro il Piacenza. I ritmi della partita non sono elevati con i padroni di casa che provano gestire il gioco, ma la prima occasione è dei gardesani con Pittarello che riceve da Guerra e prova a calciare di destro al volo, ma Melgrati devia in angolo. La risposta dei padroni di casa è affidata ad Ardizzone che al quarto d’ora ci priva dalla distanza senza impensierire però Pizzignacco. Le squadre sono molto attente a non scoprirsi e il primo tempo si chiude senza azioni degne di nota.

Nella ripresa le occasioni sono ancora meno con i padroni di casa molto chiusi e aggressivi su ogni pallone. Le uniche azioni offensive sono targate Feralpisalò che ci prova in due occasioni con Zennaro prima e Di Gennaro poi. Il risultato però non si sblocca e la partita si avvia lentamente sullo 0 a 0.

Un punto importante per i leoni del Garda che superano indenni il doppio impegno ravvicinato con Vicenza e Lecco portando a 8 la striscia si risultati utili consecutivi.

Domenica 18 marzo Legati e compagni ospiteranno al “Lino Turina” di Salò il Mantova. Una sfida delicata contro una squadra in cerca di punti in chiave salvezza.

Queste le dichiarazioni del tecnico Stefano Vecchi al termine della partita:

“Siamo stati bravi contro una squadra ostica. Sapevamo di giocare su un campo difficile e contro una formazione complicata, ma abbiamo saputo mettere in campo le nostre trame e ci portiamo a casa un buon punto. Speriamo di recuperare qualche infortunato in vista di domenica. Ogni partita è fondamentale e dobbiamo cercare di rimanere davanti”.

IL TABELLINO

LECCO - FERALPISALÒ 0-0

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (80’ Zambataro), Ilari (75’ Galli), Zuccon, Ardizzone (46’ Girelli), Lepore; Buso (80’ Mangni), Pinzauti (66’ Bunino). A disposizione: Stucchi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Cusumano, Bianconi. Allenatore: Foschi.

FERALPISALÒ (3-4-3): Pizzignacco, Legati (83’ Pilati), Di Gennaro, Bacchetti; Salines, Zennaro (83’ Musatti), Palazzi (61’ Icardi), Panico (70’ Bergonzi); Siligardi (61’ Voltan), Pittarello, Guerra. A disposizione: Volpe, Venturelli, Sau, Carraro, Pietrelli. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia.

ASSISTENTI: Nasti di Napoli; Toce di Firenze.

AMMONITI: Pinzauti - Zennaro, Pittarello.

NOTE: angoli 4-3. Recupero 0’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.