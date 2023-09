Lecco-Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita

Dopo la partita contro il Lecco, terminata con la prima vittoria in Serie B della Feralpisalò, in conferenza stampa hanno parlato il mister Stefano Vecchi e i due marcatori della serata Davide Balestrero e Mattia Felici.

Le parole di mister Stefano Vecchi:

“Arrivavamo da due buone prestazioni dove abbiamo raccolto poco. Oggi credo che attraverso una buonissima gara abbiamo raccolto il giusto vincendo una partita su un campo difficile contro una squadra che non muore mai. Siamo stati bravissimi a reagire al loro pareggio andando subito di nuovo in vantaggio e poi meritatamente l’abbiamo portata a casa.”

Le parole di Davide Balestrero:

“Stiamo lavorando bene. Oggi abbiamo tirato fuori una prestazione di grandissimo temperamento e grande carattere in una partita complicatissima. La sosta ci ha aiutato tanto, la squadra sicuramente adesso ha un equilibrio diverso, siamo sulla strada giusta. Per me essere qua è un grande orgoglio perché sono partito veramente dal basso ma la volontà è di rimanere in questa categoria e farla a lungo”.

Le parole di Mattia Felici:

“Io e Martella proviamo tanto a giocare insieme anche in allenamento, ci divertiamo. Finalmente siamo riusciti a conquistare i tre punti, meritati, e adesso dobbiamo continuare su questa strada. Dopo la sosta ci siamo detti che bisognava accellerare perché la Serie B è veramente tosta. Siamo andati a tremila in allenamento ed ecco i risultati. Fisicamente stiamo tutti bene, ci siamo. A livello mentale questi tre punti sono veramente tanta roba perché ci dà una spinta in più anche per le prossime partite. Sappiamo che la vittoria l’abbiamo conquistata e quindi giochiamo con un peso in meno”.