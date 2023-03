Lecco vs Feralpisalò: i convocati di mister Vecchi

Seduta mattutina per i Leoni del Garda che sul campo del Centro Sportivo “Rigamonti” di Brescia hanno sostenuto l’allenamento di rifinitura in vista della sfida contro il Lecco in programma mercoledì 15 marzo alle ore 18. Reduce dalla vittoria per 2 a 0 sul Vicenza, i verdeblù vogliono continuare il percorso in vetta al girone A di Serie C e per farlo dovranno fare i conti contro i biancoblù allenati da Luciano Foschi che nell’ultimo turno hanno pareggiato contro il Pordenone allungando il distacco a cinque punti. Per l’impegnativa trasferta la Feralpisalò dovrà rinunciare allo squalificato Balestrero e agli indisponibili Buti?, Di Molfetta e Tonetto.

Queste le dichiarazioni del tecnico Stefano Vecchi rilasciate al termine della seduta:

“Domani incontriamo una delle squadre più difficili in campionato. Hanno fatto già diverse vittime in questo campionato quando si gioca in casa loro. Le partite che mancano alla fine sono sempre meno ed ognuna è fondamentale. Ogni partita è un crocevia. Ogni punto è fondamentale per l’obiettivo finale. Noi stiamo bene dopo il match contro il Vicenza. Sicuramente ci sarà qualche cambio ma l’abbiamo sempre fatto. La nostra grande fortuna è poter contare su un organico forte e compatto, ogni ragazzo è fondamentale”.

Questa la lista dei convocati per la trasferta di Lecco:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.