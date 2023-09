Il Brescia espugna il “Rigamonti-Ceppi” di Lecco

Dopo due partite di campionato, il Brescia si mantiene a punteggio pieno grazie alla vittoria esterna per 2-0 contro il Lecco. Con due gol per tempo firmati da Borrelli e Bianchi, le Rondinella hanno espugnato il “Rigamonti-Ceppi” conquistando i tre punti in palio.

Novità in casa Brescia con il mister Gastaldello che schiera la difesa a tre inserendo dal primo minuti i nuovi arrivati Paghera, Fares e Borrelli. Passano soltanto tre minuti ed è proprio l’attaccante arrivato dal Frosinone a ripagare la fiducia segando un eurogol: sponda aerea di Papetti e girata al volo dal limite dell’area. Nulla da fare per Melgrati che immobile guarda la palla sbattere sul legno e poi finire in porta. I padroni di casa accennano a una reazione al minuto 11 con Novakovich che arriva al tiro, ma Lezzerini è lesto a respingere. Sulla ribattuta si avventa Giudici, ma Mangraviti devia in angolo. Al quarto d’ora Dickmann commette fallo in area e l’arbitro Ferrieri Caputi fischia il calcio di rigore, confermato poi anche dal var. Dal dischetto si presenta Novakovich che preferisce la potenza alla precisione e centra il palo alla sinistra di Lezzerini. Il Lecco alza il ritmo e poco più tardi il numero uno biancoblù è chiamato a opporsi al tiro al volo di Di Stefano. Intorno alla mezz’ora i padroni di casa hanno ben tre occasioni: prima con Crociata che sfiora la traversa dalla distanza, poi con Giudici che calcia in diagonale trovando la pronta opposizione di Lezzerini, infine con Sersanti che di testa colpisce in porta, ma Bjarnason è provvidenziale a evitare il gol.

Nella ripresa la partita è più equilibrata e nel primo quarto d’ora l’unica occasione è un tiro di Di Stefano parato senza affanno da Lezzerini. I ritmi di gioco calano e al 63’ il brescia ne approfitta allungando il vantaggio: Bianchi fa pressione su Battistini che perde palla, l’attaccante biancoblù conquista il pallone, si presenta davanti a Melgrati e con freddezza deposita in rete.

Il lecco reagisce subito sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il tiro a giro di Lepore si spegne di un soffio sul fondo. Le Rondinelle fanno muro costringendo il Lecco alle conclusioni dalla distanza che pero non sortiscono effetti. Le Rondinelle, invece, attaccano in contropiede come al minuto 89 quando Olzer serve Moncini che controlla bene e calcia in diagonale trovando però la deviazione in angolo di Melgrati. Nei minuti finali l’arbitro Ferrieri Caputi concede un secondo calcio di rigore ai padroni di casa per un tocco di braccio di Cistana. Dagli undici metri stavolta si presenta Eusepi, ma Lezzerini salva lo specchio dello porta negando il gol.

Le Rondinelle tornano da Lecco con tre punti e rimangono a punteggio pieno in classifica. Sabato 23 settembre il Brescia tornerà ad abbracciare il suo pubblico allo stadio “Rigamonti” in occasione della sfida contro il Venezia.

IL TABELLINO

LECCO - BRESCIA 0-2

LECCO (3-5-2): Melgrati; Battistini, Marrone (55’ Tenkorang), Bianconi; Giudici, Crociata (64’ Eusepi), Ionita (76’ Degli Innocenti), Sersanti (55’ Galli), Lepore; Novakovich, Di Stefano (64’ Tordini). A disposizione: Saracco, Caporale, Pinzauti, Boci, Mangni, Agostinelli, Lemmens. Allenatore: Foschi.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini, Papetti, Cistana, Mangraviti (83’ Adorni); Dickmann, Paghera (71’ Olzer), Fogliata (46’ Besaggio), Fares (71’ Galazzi), Bjarnason; Bianchi, Borrelli (76’ Moncini). A disposizione: Andrenacci, Ndoj, Riviera, Nuamah, Bisoli. Allenatore: Gastaldello.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno.

ASSISTENTI: Mastrodonato di Molfetta; Arace di Lugo.

RETI: 3' Borrelli, 63’ Bianchi.

AMMONITI: Battistini, Crociata, Marrone - Fares, Galazzi.

NOTE: Recupero: 2 - 5.