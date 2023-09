Squadra in casa

Squadra in casa Lecco

Dopo due partite di campionato, il Brescia si mantiene a punteggio pieno grazie alla vittoria esterna per 2-0 contro il Lecco. Con due gol per tempo firmati da Borrelli e Bianchi, le Rondinella hanno espugnato il “Rigamonti-Ceppi” conquistando i tre punti in palio.

Qui gli highlights della partita: