Lecco-Brescia, le dichiarazioni del post partita

Dopo la vittoria esterna contro il Lecco firmata Borrelli e Bianchi, il tecnico delle Rondinelle Daniele Gastaldello ha commentato la partita in sala stampa.

Queste le parole del mister biancoblù: “Sapevamo che questa era una partita difficile per l’interpretazione e il campo. Sapevamo che avremmo trovato una squadra in gradi di metterci in difficoltà sulle seconde palle e con l’aggressività. Oggi nel primo tempo abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma siamo stati bravi a tener duro e a difenderci anche con gli attaccanti. Abbiamo avuto un pò di fortuna, che nel calcio ci vuole sempre, ma sono contento perché ho visto dei segnali positivi. Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di essere cattivi nelle occasione che potevamo avere e i due gol ci hanno aiutato. Sono fortunato perché ho dei giocatori offensivi di alto livello che hanno già dimostrato di saper stare in categoria. Ho fatto giocare Bianchi e Borrelli perché era la loro partita e già col Cosenza mi aveva o dimostrato di essere pronti. So anche di poter contare su giocatori validi come Moncini e Olzer che in campionato lungo come la Serie B troveranno sicuramente spazio”.