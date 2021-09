Le bresciane a caccia di punti nella seconda giornata di serie D

Domenica 26 settembre si terranno gli incontri validi per la seconda giornata di campionato di serie D, girone B. Il Breno è impegnato nella sfida contro il Caravaggio nella prima gara casalinga allo stadio Tassara, il fischio d’inizio è programmato per le ore 15. Esordio in casa anche per il Desenzano Calvina, che ospita l’undici allenato da mister Bonacina, il Villa Valle. Calcio d’inizio fissato per le 15 ed il direttore di gara sarà Stefano Moretti, coadiuvato dagli assistenti Monfregola e Della Mea. L’unica compagine bresciana in trasferta sarà lo Sporting Franciacorta, impegnato sul campo della Casatese nel centro sportivo comunale di Casatenovo.

Lo Sporting Franciacorta è a caccia di punti in questa seconda gara del girone B, nella gara di debutto non è riuscita ad imporsi sul Ponte San Pietro e ha iniziato la stagione nel modo peggiore possibile maturando una sconfitta per 3 a 1. Stesso discorso applicabile al Desenzano Calvina: sebbene la partita sia stata più combattuta (3 a 2 per il Caravaggio è stato il punteggio finale), non cambia il fatto che la sconfitta non abbia portato in dote nessun punto. Il discorso è invece diverso nel caso del Breno, la cui gara di debutto contro il Vis Nova Giussano è stata interrotta al 18 ‘pt di gioco per condizioni metereologiche avverse. Il risultato era sull’1 a 0 per la compagine bresciana, con gol di Triglia dopo un solo minuto di gioco, ma la partita andrà completata e dunque, per il momento, anche il Breno resta a 0 punti in classifica.