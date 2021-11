Larga vittoria del FeralpiSalò, 6 a 0 contro la Pergolettese: “Dobbiamo mantenere i piedi per terra”

Allo stadio Turina di Salò si è svolta la sedicesima giornata di campionato di serie C tra FeralpiSalò e Pergolettese: un match mai in discussione per la formazione bresciana, vinto e stravinto. 6 a 0 il risultato finale, quattro reti messe a segno nel primo tempo e altre due nella ripresa, con gli avversari mai in palla. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Arena, coadiuvato dagli assistenti D’Angelo e Trasciatti.

Il FeralpiSalò parte subito forte e dimostra di essere sceso in campo con un solo obiettivo: vincere. La prima rete arriva dopo il primo quarto d’ora di gara, al 16’, con Legati. Meno di dieci minuti più tardi arriva il raddoppio con Balestrero, in rete di nuovo al 35’. Poco oltre la mezz’ora di gioco il punteggio è sul 3 a 0 per il FeralpiSalò, la quarta rete arriva con Miracoli al 44’ e chiude ogni discorso sulla gara. Il duplice fischio interrompe il monologo della squadra di casa che però, complice una Pergolettese impalpabile, prosegue anche nella ripresa. Guerra è autore della doppietta del secondo tempo, al 45’ e al 48’, che fissa il punteggio sul 6 a 0.

Mister Vecchi si è detto soddisfatto di quanto visto in campo, evidenziando la necessità di mantenere i piedi ben saldati a terra da parte della sua squadra: “Abbiamo colpito tre pali nel primo tempo, all’inizio sembrava una partita stregata. Poi siamo riusciti a sbloccarla, di partite facili non ce ne sono e l’abbiamo fatta diventare noi facile. Non c’è molto da dire di questa partita se non che dopo sembra facile, siamo stati bravi noi ad indirizzarla così. Abbiamo cercato di condurre la partita fin da subito e siamo stati bravi nel concretizzare le occasioni. Dobbiamo tenere i piedi per terra, però siamo una squadra che si può divertire e fa divertire. Non so dove arriveremo, abbiamo una buonissima squadra e dobbiamo cercare tutti insieme di remare nella stessa parte.”