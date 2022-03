Larga vittoria del Ciliverghe contro l’Orceana in Eccellenza: 4 a 1 finale

Al Comunale di Orzinuovi va in scena la 27esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. L’Orceana calcio, squadra di casa, affronta il Ciliverghe, che si dimostra essere in gran forma fin dai primi minuti di gioco.

La prima occasione da rete arriva al quarto minuto, con Lauricella che prova un pallonetto che si infrange sulla traversa avversaria: preludio per una buona partita da parte di tutta la squadra. La rete arriva 20 minuti dopo: Lauricella si incarica della battuta di un corner, Albini fa la torre a centro area e Valotti insacca senza problemi. Altre grandi occasioni non ci sono state nel corso del primo tempo, al duplice fischio è in vantaggio la squadra ospite per 1 a 0.

Ad inizio ripresa l’Orceana opera un triplo cambio, a dimostrazione di quanto allenatore e squadra credano nel ribaltone del match. Al 7’ arriva però una nuova grande occasione per il Ciliverghe grazie ad un’azione personale di Valotti, conclusa con un tiro a giro che si spegne a fil di palo. Al decimo minuto arriva però il raddoppio: Valotti viene atterrato in area di rigore e Lauricella, incaricatosi della battuta, non sbaglia. La prima vera occasione per l’Orceana arriva solo al 21’ della ripresa, con Castelli che calcia a rete ed impensierisce Spezia, che però riesce a deviare in angolo. Alla mezz’ora arriva il terzo gol del Ciliverghe, questa volta però frutto di un’autorete avversaria.

L’Orceana rialza la testa al 38’, quando però è ormai tardi: il portiere del Ciliverghe allontana con qualche difficoltà un cross dalla sinistra, sulla respinta è più veloce Castelli che insacca. Due minuti più tardi però, il punteggio torna in parità: Volpini offre a Bosio un assist al bacio, quest’ultimo insacca con un pallonetto fissando il risultato sul 4 a 1 per il Ciliverghe.