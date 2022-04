Larga vittoria del CazzagoBornato nel recupero infrasettimanale: domani il match in trasferta contro il Valcalepio

Allo stadio Vicini di Governolo è andato in scena il recupero della sedicesima giornata di Eccellenza, girone C. Il CazzagoBornato, in trasferta, si è imposto per 4 reti a 1 contro la Governolese e si prepara al meglio alla sfida di domani contro il Valcalepio.

Il risultato è stato messo in cassaforte già nella prima mezz’ora di gioco, con la Governolese incapace di reagire ad un CazzagoBornato in forma e dinamico su ogni pallone. Ad aprire le danze, dopo soli sessanta secondi di gioco, è stato Lorenzi al 1’, rete che ha stordito fin da subito la squadra di casa. Il raddoppio è arrivato con Inverardi al 18’, poi Minessi due minuti più tardi. Al 27’ è arrivato il quarto gol, di nuovo con Lorenzi, che ha messo in ghiaccio il risultato. Il gol della bandiera, per la Governolese, è arrivato su calcio di rigore al 44’, massima punizione trasformata da Avanzini.

La larga vittoria lancia in classifica il CazzagoBornato: la zona playoff è ancora distante, la classifica però è ancora molto corta e con questo approccio non è detto che non si possano ribaltare i pronostici. Domani la squadra è impegnata contro il Valcalepio e, in caso di vittoria, vedrebbe i playoff distanti solo due punti.