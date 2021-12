La Sportiva Ome a -1 dalla zona playoff: il bilancio della prima parte di stagione

Sfida a reti inviolate quella andata in scena tra San Lazzaro, in casa, e Sportiva Ome: uno 0 a 0 che regala ad entrambe le squadre un punto ma poche emozioni di gioco. La Sportiva Ome manca l’aggancio alla zona playoff per un punto, resta a quota 20 dietro la Nuova Valsabbia, a quota 21 in classifica.

La sesta posizione nel campionato Promozione, girone d, permette però di fare un bilancio positivo di questa prima parte di stagione, anche se probabilmente è necessario migliorare nella fase difensiva dal momento che i gol subiti restano tanti. La squadra ha raccolto 20 punti in 14 partite giocate: le vittorie si equivalgono con le sconfitte, 6, ed i pareggi sono soltanto 2. A fronte di 19 gol segnati, 20 sono quelli subiti, un dato elevato. Il titolo di capocannoniere è diviso tra Frassine e Marini, entrambi a quota 6 centri stagionali.

Il ritorno in campo è previsto domenica 23 gennaio, ore 14.30, nella sfida casalinga contro il Vighenzi Calcio. L’inizio del girone di ritorno è stato posticipato per permettere il recupero delle giornate non disputate nel corso della prima parte di stagione, sono numerosi infatti i gironi che hanno proseguito a singhiozzo a causa della positività di uno o più giocatori al covid.