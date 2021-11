La Nuova Valsabbia non infrange il tabù trasferta: sconfitta sul campo della Sportiva Ome

L’ottava giornata di Promozione non si conclude nel migliore dei modi per la Nuova Valsabbia, impegnata nel comunale Monticelli Brusati, casa della Sportiva Ome. La formazione ospite è uscita sconfitta per 1 a 2 e continua le sue prestazioni altalenanti nel campionato. L’arbitro della sfida è stato il signor Longhi, coadiuvato dagli assistenti Rolla e Arrigoni.

La vittoria in trasferta continua a mancare per la Nuova Valsabbia, colpevole di essersi fatta rimontare dopo essere passata in vantaggio. Il gol della formazione ospite porta la firma di Corradi al 33’ e sfiora il raddoppio pochi minuti dopo, sul finire della prima frazione di gioco però la squadra di casa trova il pareggio con Frassine, autore di una rete su calcio di punizione.

Nel corso dei primi minuti della ripresa è la Sportiva Ome che tenta di far la partita, collezionando alcune occasioni importanti ma il gol viene invece sfiorato dalla Nuova Valsabbia che colpisce, per ben due volte, la traversa. La rete che sa di beffa però arriva al minuto 88 e porta il timbro di Frassine: riparte rapidissimo in contropiede dopo un pasticcio da corner della squadra ospite e sigla la doppietta.

Il prossimo impegno è nuovamente in trasferta e si giocherà sul campo dello Sporting Club Brescia, gara in programma per la nona giornata del campionato.