La marcia del Lumezzane non si ferma: 2 a 1 contro l’Orceana

Allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane si è disputata l’ottava giornata del campionato Eccellenza: in campo il Lumezzane, primo in classifica, contro l’Orceana Calcio. Una partita combattuta fino alla fine perché la squadra di casa non è stata in grado di chiuderla prima, però nel corso del secondo tempo l’Orceana non ha mai dato l’impressione di poter impensierire davvero la difesa del Lumezzane. Il risultato finale è di 2 reti a 1, vittoria che consolida la prima posizione in classifica del Lumezzane.

Il risultato si è sbloccato dopo 15 minuti di gioco a favore dell’Orceana, contrariamente ai pronostici: Martinelli arriva prima di tutti su una respinta del portiere del Lumezzane ed insacca, portando così in vantaggio i suoi. La reazione della squadra di casa però non si fa attendere e la formazione bresciana crea subito diverse occasioni per riportare il punteggio in parità. Il pallone entra alla mezz’ora con Tognoni, bravo a superare un difensore e trafiggere il portiere avversario. A meno di due minuti dalla fine del primo tempo, il Lumezzane trova la rete del vantaggio: Okyere è bravo a controllare un lascio di Pesce ed insaccare alle spalle del portiere dell’Orceana.

Nel corso della ripresa l’Orceana crea occasioni in un paio di situazioni ma la difesa del Lumezzane è brava a sventare il pericolo. Alla squadra di casa però manca la cattiveria necessaria per siglare il terzo gol e chiudere virtualmente l’incontro.

Mister Franzini si sofferma proprio su questo aspetto nel corso della consueta conferenza post-gara: “È stata una partita viva fino alla fine, siamo stati bravi perché è già la seconda volta che riusciamo a rimontare dallo svantaggio. Nel secondo tempo di occasioni vere non ci sono state però è stata una partita viva perché non siamo stati bravi a chiuderla. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e una rosa lunga, al netto delle defezioni durante la settimana.”