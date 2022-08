La Feralpisalò cede di misura contro la Virtus Entella

Dopo gli impegni ufficiali in Coppa Italia contro Sudtirol e Udinese, la Feralpisalò è scesa nuovamente in campo per affrontare la Virtus Entella nel trofeo Steel Cup, appuntamento ormai fisso, dedicato alla memoria di Carlo Pasini, padre del Presidente Giuseppe.

I leoni del Garda partono con il piede giusto e passano in vantaggio dopo tre minuti con Pietrelli, ma al 6’ i liguri pareggiano subito i conti con Clemenza.

La partita rimane in equilibrio fino al 71’ quando l’ex Brescia Morosini sentenzia il risultato finale realizzando il gol della vittoria per la Virtus Entella.

Soddisfatto a fine partite mister Vecchi che ha commentato così: "È stata una partita importante per dare minutaggio ai ragazzi. Era la partita giusta per valutare i giocatori e vedere a che punto siamo con la preparazione. Questa settimana la prendiamo per riequilibrare le forze e rimetterci in pari con tutti. Giocare contro una squadra di nostra pari categoria ci ha permesso di ritornare nel ritmo del nostro campionato, anche perché il nostro girone quest’anno sarà molto duro. La squadra è già a buon punto. È chiaro che abbiamo avuto qualche acciacco ma abbiamo il tempo di recuperare. Sarà fondamentale il gruppo per questa stagione come lo scorso anno".

Queste, invece, le parole del Presidente Giuseppe Pasini a margine del trofeo intitolato al padre, Carlo Nicola, e prima del work shop con le aziende partner legate alla Steel Cup: “Bella manifestazione, bel pubblico, la Steel cup è diventata ormai una tappa fissa del pre campionato. Abbiamo disputato un ottimo test contro una squadra forte, costruita per vincere. È stato senza dubbio un buon test. Per noi quest’anno era importante avere la conferma della continuità con mister Vecchi e il suo staff. Oltre che con una parte di giocatori importanti che lo scorso anno hanno disputato un grande campionato. Partiamo con tanto entusiasmo, sappiamo che troveremo squadre che sulla carta sono più forti di noi ma sappiamo che possiamo fare molto bene. Lo slittamento al 4 settembre? Non possiamo farci nulla. La serie C vive spesso momento di défaillance ma non possiamo che attendere e farci trovare pronti. Ringrazio i tanti amici sponsor e chi collabora per il club, oltre ai tanti soci e tutto il Cda. Far vivere la società alle persone è sempre positivo, soprattutto nel ricordo di una persona speciale. Mio padre Carlo Nicola ci ha lasciato tanti anni fa, era un amante dello sport ed è sempre bello ricordarlo così”.

La Feralpisalò proseguirà il suo percorso di avvicinamento al campionato sabato 13 agosto alle ore 17 contro il Calcio Desenzano allo stadio “Lino Turina” di Salò.

IL TABELLINO

FERALPISALO’-VIRTUS ENTELLA 1-2

FERALPISALO’ (4-3-1-2): Ferretti (st 26’ Pizzignacco); Salines (1’ st Verzeletti), Pilati (19’ st Bacchetti), Legati (26’ st Zanini), Tonetto (19’ st Bergonzi); Pietrelli (st 19’ Siligardi), Musatti (26’ st Armati), Balestrero (1’ st Di Molfetta); Zennaro (19’ st Gualandris); Guerra (1’ st Cernigoi), Pittarello (19’ st Boateng). All.: Vecchi.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia (14’ st Siaulys); Zappella (32’ st Parodi), Sadiki (39’ st Reali), Chiosa (1’ st Pellizzer), Favale (14’ st Barlocco); Dessena (14’ st Di Cosmo), Paolucci (1’ st Rada), Tascone (14’ st Palmieri); Clemenza; Zamparo (1’ st Morosini), Faggioli (32’ st Villa). All.: Volpe.

MARCATORI: 3’ Pietrelli – 6’ Clemenza, 71’ Morosini.

Fonte immagine: Feralpisalò.