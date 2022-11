La Feralpi pareggia contro il Lecco

La Feralpisalò non va oltre lo 0 a 0 contro il Lecco che si chiude bene erigendo un vero e proprio muro difensivo. La partita è solo a tinte verdi e blu, ma la partita non si sblocca. Poco dopo la mezz’ora Siligardi ci prova su cross di Di Marco, la coordinazione non è delle migliori e la palla esce. non riesce a coordinarsi al meglio, palla sul fondo. La Feralpisalò ci prova anche sul finire della prima frazione di gioco prima con Guerra che colpisce di testa ma Melgrati devia in angolo, poi con un tiro dal limite di Siligardi deviato in angolo da un difensore.

Nella ripresa il Lecco si chiude ancora di più e l’unica occasione arriva al 72’ con Pittarello che riceve da Guerra e calcia bene in porta, ma Melgrati mette in angolo.

Per i salodiani è il primo 0 a 0 della stagione e il primo pareggio casalingo. I verdeblù scendono al quarto posto ma restano comunque in scia della capolista Pordenone distante tre punti. Sabato prossimo la Feralpisalò scenderà nuovamente in campo per affrontare il Mantova in trasferta alle ore 14:30.

Le parole di mister Stefano Vecchi al termine della partita.

“Una partita molto chiusa. Ci è mancata la scintilla finale per poter vincere la partita. Abbiamo fatto una buona partita, con un grandissimo atteggiamento. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Peccato non aver segnato, ma il gruppo sta trovando il giusto spirito”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - CALCIO LECCO 0-0

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Bacchetti (39’ st Legati), Pilati, Dimarco (39’ st Tonetto): Icardi (17’ st Zennaro), Hergheligiu, Balestrero; Siligardi (35’ st Di Molfetta), Pittarello (39’ st D’Orazio), Guerra. A disposizione: Ferretti, Venturelli, Musatti, Benedetti, Armati, Pietrelli, Salines. Allenatore: Vecchi.

CALCIO LECCO: Melgrati, Enrici, Giudici, Battistini, Pinzauti (44’ st Lakti), Ilari (38’ Mangni), Girelli, Zambataro, Lepore, Galli (1’ st Maldonado), Buso (29’ st Zuccon). A disposizione: Stucchi, Maffi, Celjak, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Purro, Rossi. Allenatore: Foschi.

ARBITRO: Scatena di Avezzano.

ASSISTENTI: Stringini di Avezzano; Allocco di Bra.

AMMONIZIONI: Icardi, Bacchetti, Pilati - Battistini, Girelli, Maldonado, Ilari.

NOTE: Angoli 5-2. Recupero 0’-5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.